INSSSEP “AFILIADOS SE QUEJAN POR EL COBRO DE PLUS MÉDICO, LA FALTA DE MEDICAMENTOS Y EN MUCHOS CASOS LA FALTA DE MÉDICOS DE GUARDIA”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Desde distintos lugares llegan reclamos sobre el funcionamiento de la obra social del INSSSEP, la obra social de los trabajadores provinciales, situación que amen de las campañas de la misma contra el plus, en CASTELLI se sigue cobrando en algunos lugares, lo publico en la red social FACEBOOK una afiliada, comentarios en la misma se transcribe a continuación.



También reclamos que llegaron a nuestra agencia se quejan de la falta de medicamentos, el precio de los mismos, entro otros reclamos.-

GABY MERCADO POSTEO EN SU MURO DE FACEBOOK.

Tanta política que nos hizo INSSSEP, cada vez más caro nos cobran el plus y después nos descuentan el doble y en tema medicamentos ni hablar!!!No me quejo porque igual pagaría para que mi hijo se mejore …a lo que voy es que no hacía falta tanto chamuyo y promesas falsas en la hora de buscar votos …….. Cuando vivimos en un pueblo chico y no tenemos más opciones no podemos decir nada.

Relacionado