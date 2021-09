INSÓLITO: ENTRO A UNA CASA A ROBAR, PERO NO SE LLEVO NADA PORQUE SE EQUIVOCÓ DE DIRECCIÓN

El curioso hecho tuvo lugar en la provincia de Santa Fe.

La inseguridad que se transita a diario genera escozor y enorme preocupación porque va en aumento y no se le encuentra solución. La violencia de los delincuentes despierta temor, pero hay situaciones que se viven que también llaman la atención. Como lo que le sucedió a una familia de zona sur de Rosario, Santa Fe, donde el delincuente ató a los dueños de una casa y no se llevó nada porque se había equivocado de domicilio.

El peculiar episodio se dio a conocer el viernes cuando una mujer hizo la denuncia policial -en la comisaría 21ª- y relató lo sucedido. De acuerdo a lo que informó ante las autoridades policiales, un delincuente ingresó a su casa de Francia al 5400 y amenazó a la familia con un arma.

En ese momento había tres personas y los ató con precintos para que no pudieran hacer nada ni reaccionar. Luego procedió a revolver distintos lugares de la casa, pero en un momento llegó la sorpresa para los habitantes del lugar. El ladrón no recogió nada y les dijo que se había equivocado de dirección.

Más allá del mal momento y el nerviosismo que vivió la familia, en este caso no hubo violencia ni tampoco se produjo algún hecho para lamentar como sucede a diario en la ciudad de Rosario. Pero sin dudas que la situación terminó siendo un poco particular.

Relacionado