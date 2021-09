AUDIO# BULINKI CORREA “SOY UN GRAN LUCHADOR CONTRA LAS DROGAS, LOS VEHICULOS MUNICIPALES SUPLEN LA FALTANE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS”

Walter Bulinki Correa intendente de Fuerte Esperanza fue entrevistado por este medio, hablo del hecho donde estuvo involucrado un vehículo oficial perteneciente al CIC, CORREA aclaró que esto le puede ocurrir a cualquier municipio de la región, la mayoría trasladan gente, no hay forma de controlarlo”, agrego “que este municipio no tienen una línea de transporte de pasajero y eso hace que los vehículos municipales suplan esta faltante”, cerrando expreso “esta situación o este hecho permitió que la utilicen políticamente”.

Bulinqui “El impenetrable tiene una gran extensión de caminos, muchas veces no sabes a quien trasladas, en este caso si lo conocemos, no es trabajador municipal, no tiene ninguna relación de dependencia con el estado, si es el hijo de un colaborador directo”.-

En entrevista exclusiva con este medio entrevistamos el jefe comunal de Fuerte Esperanza Walter Bulinki Correa quien nos dijo “Si bien yo recién estoy volviendo de Taco Pozo, lo acontecido fue furor en las redes y quiero aclarar la situación ocurrida a la comunidad, lo que ocurrió con un vehículo oficial nuestro, que es la camioneta del CIC, “al no haber transporte público de pasajeros, ósea REMISES, nosotros lo que hacemos con los trasportes oficiales es traer gente para que hagan sus trámites personales, como ir al médico, algún tramites y lo que hacemos como trabajo social ya que no contamos con trasporte público por diversas razones”.

Agrego “Lo que ocurrió esta vez fue que se trasladaba a un ciudadano más, como una de las tantas veces que lo hicimos, y resulta ser que el ciudadano llevaba 73g de estupefacientes MARIHUANA, lógicamente cuando hacemos esta clase de trasporte de pasajeros tenemos esta clase de riesgos, porque nosotros como institución municipal ante estos pedidos de favores tenemos que actuar y de no haber otra forma lo realizamos así”.

Continuando “A cualquiera le puede pasar, es más, a mí me preocupa mucho el ingreso de estupefacientes a nuestra localidad, hasta les brindé todas las comodidades a GENDARMERÍA NACIONAL con tal de que ellos que quedaran en nuestro pueblo a controlar este flagelo en el lugar, también gestione una UNIDAD DE DROGAS PELIGROSAS, siempre pedí que me controlen los vehículos oficiales porque por ahí algún vivo como en este caso puede aprovechar la situación, porque al ser vehículo oficial creen que no se controla, pero no, a todos por igual se los controla, sea quien sea, y de hecho a mí me ha pasado que me ven y me dicen pase, pase y yo les digo que no, que me controles a mí también, no hay excepciones, porque yo me preocupo por la situación, porque tengo hijos y sobrinos, por lo que no estamos exento, siempre se exigió el control y con la misma modalidad para todos”.

Finalmente Correa se refirió al lugar de operativo, El hecho ocurrió a 13 km de nuestra localidad cuando el vehículo ya estaba regresando a Fuerte, fue por la tarde, la noticia decía que fue al revés pero no, el vehículo ya estaba regresando a la localidad, el ciudadano no pertenece a la institución, no es personal municipal, no tiene nada que ver con el municipio”.

Ese es un problema que tenemos con el traslado de gente, nosotros tenemos un gasto y un desgaste exorbitante en cuanto a los vehículos por los traslados, lo hacemos diariamente y día de por medio, bueno ahora con lo del pavimento nosotros estaríamos a 48km de la ruta y yo creo que ahí ya va a haber remiseros o empresas que quieran tomar es ruta, vamos a dejar de hacer estos traslados porque en realidad legalmente no se puede hacer, pero bueno en el mientras tanto no vamos a dejar que asistir a la gente en sus necesidades, pero de ahora en más vamos a ponernos más estrictos con los controles. Obvio que vamos a tener más cuidado, es grave que otros se aprovechen de la situación para denigrar nuestra imagen pero sabemos cómo estamos trabajando, así que con todas nuestras fuerzas vamos a seguir de igual forma como venimos trabajando”, concluyo.-

