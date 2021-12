INCREÍBLE: TENÍAN QUE JUGAR LA ETAPA DECISIVA DE UN CERTAMEN DE RUGBY, EL TRANSPORTE NUNCA LLEGÓ Y QUEDARON ELIMINADOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Insólito el caso de Abipones Rugby Club, de Juan José Castelli, en el cual el plantel hizo un gran certamen regional clasificando a la etapa decisiva del Torneo Confraternidad NEA 2021, pero el micro que los tenía que transportar nunca llegó, dejando esperando a los jugadores por más de tres horas y por si fuera poco quedaron eliminados. La organización por su parte dijo que “Lo Sentían”, todo el esfuerzo llevado a cabo y ganado lo tiraron por la borda.

En exclusiva para el programa “La Hinchada del 9 Radio” que se emite por la 102.7, hablaron de este llamativo episodio con el vicepresidente de Abipones Rugby Club, Héctor Preste, donde dijo: “llame a quien tenía que coordinar eso y el señor me dijo que el micro estaba yendo, pero nunca llegó”.

Para saber un poco más de Abipones, el dirigente contó: “es un club que se inició en el año 1987, tuvimos varios altibajos. Hay años que tenemos muchos jugadores y otros no tanto” y a la vez explayó: “la pandemia nos pegó como a todos los clubes, sobre todo en lo económico”.

Para referirse, del hecho lamentable que sucedió el pasado fin de semana, el vice relató: “La URNE es la encargada de organizar los torneos y dar las normas, en este sentido salimos primeros en la temporada regular y teníamos que jugar la parte decisiva del certamen en Posadas, y este ente es el encargado de darnos transporte y el colectivo nunca llegó”.

“Llamé a quien tenía que coordinar eso y el señor me dijo que el micro estaba yendo, pero nunca llegó, también me dijo el encargado que el torneo se iba a posponer por las inclemencias climáticas, lo cual accedimos, pero horas más tardes por medio de las redes sociales nos dimos cuenta que se jugó sin nosotros”.

Obviamente hubo descontento por parte de los jugadores y miembros del club, que hicieron un gran esfuerzo para llegar a esta instancia: “estábamos muy ansiosos, con envión anímico importante le ganamos a clubes importantes, quedamos golpeados y dolidos, por la tarde me comunico con los representantes de la URNE y no me respondieron”. Continuó Héctor.

Por último, dejó en claro que: “recibimos una respuesta recién el lunes al medio día por parte de la URNE, pidiendo disculpas pero no más que eso, ahora no hay forma de arreglarlo, nos ofrecieron un partido para jugar el próximo domingo pero no es lo mismo, anímicamente” finalizó Héctor Prester.

ESTE ES EL COMUNICADO OFICIAL DE ABIPONES RUGBY CLUB

Queremos hacer pública nuestro total desacuerdo con la manera en que se definió el Torneo Confraternidad NEA 2021. La Unión de Rugby del Nordeste, Unión que nos norma e incluye, debía coordinar el transporte hacia la ciudad de Posadas, Misiones, donde debía llevarse a cabo la instancia final, en la que Abipones competiría por el premio máximo.

El plantel completo estuvo esperando durante 3 hs un transporte que nunca llegó, mientras el representante de la URNE nos aseguraba que estaba llegando, y terminó diciéndonos que la fecha se iba a posponer.

Estas cosas son las cosas que tanto dañan y derrumban el trabajo que los clubes del interior llevamos adelante. Abipones viene trabajando mucho para estar donde estaba y ahora nos duele y nos indigna que nos hagan esto.

Felicitamos al club Aguará por haber ganado lo que le tocó jugar y esperamos poder enfrentarlos en otras circunstancias. Estamos realmente muy tristes.