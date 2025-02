IMPULSO A LA ENERGÍA SOLAR EN EL CHACO: NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITO PARA PANELES SOLARES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El Gobierno del Chaco, a través del subsecretario de Industria, Empleo y Comercio de la provincia del Chaco, Hipólito Beveraggi, anunció recientemente una iniciativa destinada a fomentar el uso de paneles solares. Esta línea de créditos está orientada principalmente a plantas industriales, aunque también se extiende a hogares particulares, buscando así promover un modelo energético más sostenible y accesible.

“Las energías limpias, como modelo sustentable y de uso cotidiano, ya son una realidad. Por ello, en el Chaco debemos dar un paso adelante para su implementación y, con ello, dotar al sistema energético de alternativas que beneficien a toda la comunidad”, afirmó Beveraggi, subrayando la importancia de adoptar tecnologías renovables en un contexto global que demanda soluciones a la crisis climática.

Los créditos ofrecidos por el Gobierno contarán con una tasa de interés muy competitiva, lo que los convierte en una opción atractiva para aquellos interesados en invertir en energía solar. Esta medida no solo busca facilitar la transición hacia fuentes de energía más limpias, sino que también pretende reducir la dependencia de recursos no renovables, generando un impacto positivo en la economía local y en el medio ambiente.

La iniciativa no solo beneficiará a las empresas e industrias de la provincia, sino que también fomentará un cambio de mentalidad en los hogares, incentivando a las familias a considerar la energía solar como una alternativa viable y eficiente. Con este impulso, el gobierno del Chaco reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Para mayor información comunicarse vía teléfono al (362) 444-8034 o por Whatsapp al (362) 564-7712, por correo electrónico dvinculacionempresarial@gmail.com o personalmente en Casa de Gobierno, Marcelo T. de Alvear 145 3er. piso oficina 5.

