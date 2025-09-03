IMPULSA CAPACITACIONES EN PAMPA ALMIRÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través del programa Impulsa Capacitaciones, llevó adelante la finalización del curso de reparación de motos en el Paraje «Pampa Almirón», donde 20 jóvenes recibieron sus certificados.

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster y el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, participaron de la jornada de cierre.

El curso estuvo a cargo de “Toti” Riveros, reconocido mecánico local, quien con su experiencia compartió conocimientos prácticos que aportan herramientas valiosas para la vida cotidiana y laboral de los participantes.

Estas capacitaciones responden a demandas de las comunidades rurales, gracias al trabajo articulado con la comisión del paraje. Desde el municipio, se busca generar alternativas de formación en oficios que permitan a jóvenes, hombres y mujeres, adquirir saberes útiles para su desarrollo.

El intendente destacó:

“Venimos trabajando en un programa de gobierno que contempla capacitaciones a través de Impulsa Castelli, con el objetivo de fortalecer actividades productivas, educativas e industriales. Estos cursos acercan oportunidades a quienes no siempre pueden trasladarse a la ciudad para capacitarse.”

Asimismo, felicitó a la Agrupación Campesina de Pampa Almirón, encabezada por su presidente Eduardo González, instándolos a seguir organizándose y gestionando para que estas iniciativas continúen.

Con la entrega de certificados, se reafirma el compromiso del municipio de acompañar, formar y brindar oportunidades a nuestras comunidades rurales.

