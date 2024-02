IMÁGENES Y VIDEO “VERGÜENZA, CAMIÓN PERFORADOR DE LA PROVINCIA ENTRE UN PASTIZAL EN EL CORRALON MUNICIPAL DE TACO POZO”

Lamentable contar y mostrar que una herramienta de tanta importancia para nuestra zona, haya estado abandonada entre los pastizales en el corralón municipal de TACO POZO, provincia del Chaco, tan necesaria para el impenetrable para solucionar la problemática del agua, pertenece a la provincia y vaya a saber porque motivos estaba allí.

Este camión es el vehículo recuperado numero 45 se cree, pero es el mas importante, quedo secuestrado en la comisaria para que luego sea entregado a las autoridades correspondiente, esta funcionando, solo le faltaba batería.-

D.G.P.C PATRULLA VIAL CHARATA FECHA: 16/02/2024. HORA: 11:50. LUGAR: Playon Corralón Municipal – Taco Pozo. CAUSA: Ccar. Novedad Ref. Recupero Vehículo Oficial.

EXTRACTO: Fecha, hora aludida, relacionado a Actuaciones Judiciales carácter «Complementarias», originadas ante Comisaria Taco Pozo «La Inst. S/ Acta Inicial» Expte. N° 130/61-175-E/24 C/ Interv. Ficalia N° 3 Saenz Peña Dr. Gustavo Valero, esta Prevención se constituyó a dicho predio constatando existencia de (01) Camión, m/Ford Modelo 2632, c/ blanco, d/ NZG-240, c/ Equipo de Perforaciones montado en carrocería, a cuál personal idóneo está realizó verificación física sin constatar anomalías.

Posteriormente, en colaboración de personal Comisaria Jurisdiccional, entabló comunicación con Órgano Judicial y al que solicitado temperamento a adoptar, dispuso se labre Acta Constatación y Acta Entrega «Espontánea» de dicho Vehículo Propiedad «Instituto Interamericano Cooperación Para la Agricultura -Uso Oficial», el que entregó el Sr. Alfredo Nicolás MERCADO (Pte. Consejo a/c. Acc. Despacho Municipal) para su resguardo fue trasladado, con la debida custodia policial, hacia las instalaciones Comisaria Taco Pozo, quedando restituido y a disposición Ejecutivo Provincial y/o a quién éste designe.

Rodado carece batería, posee llave ignición, en funcionamiento c/motricidad propia, pero se ignora estado del acople para perforación. Haber lugar ampliaré. Atte. Crio. Ppal. Pol. Kunzli Ruben Andres – Jefe D.T.U.P.V.CH.

