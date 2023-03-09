IMÁGENES: “VIERNES 10 SE VIENE LA PEÑA LÓPEZ PATIO CRIOLLO”, JUAN JOSÉ CASTELLI CHACO
Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.VIERNES 10 DE MARZO
LOPEZ PATIO CRIOLLO
• SE VIENE LA PEÑA, MARZO SE VIENE CON TODO EN LOPEZ PATIO CRIOLLO
• PIZZA , BIRRA Y MUCHA FIESTA
• MENU DE LA NOCHE PIZZA Y PIZZA, ASADO A LA ESTACA
• MUSICA, SHOW Y LOS PLATOS MAS RICOS
ACTUARAN
• LOS ASES DEL IMPENETRABLE Presentando su nuevo disco
• EDGAR RODRIGUEZ y la chaqueñada
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