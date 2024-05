Imagenes «ÉXITO TOTAL EL FESTIVAL, ESCUELA DE DANZA NUESTRAS COSTUMBRES AGRADECE A LA COMUNIDAD»

La profesora MARISEL ARAMAYO en su red social de Facebook agradece a los artistas, publico, vecinos, padres, colaboradores, instituciones, funcionarios por apostar ya acompañar antes y durante el festival organizado el fin de semana pasado, un éxito total el 3° festival «El Coraje y el Folklore», se viene el cuarto.-

El POSTEO DE MARISEL ARAMAYO

Hoy un poco más tranquila y terminando de cumplir con todo. Quiero agradecer infinitamente a la gran familia de la escuela de Danza «Nuestras Costumbres » a las madres que trabajaron incansablemente. Y por supuesto a todo el público en general que nos acompañó el Domingo en nuestro 3°Festival «El Coraje y el Folklore» que a pesar de la inestabilidad del tiempo, y de tanto esperar que mejore, con la mano en el corazón dijimos: QUE SEA LA VOLUNTAD DE DIOS.

Y así fue su voluntad un día hermoso . Solo tengo palabras de agradecimiento mi gente linda, gracias por tanto, quizas sin darse cuenta, nos están ayudado muchísimo. porque detrás de este festival hay una gran familia que trabaja incansablemente para ofrecerle una atención como ustedes se las merecen, tanto que agradecer que no sé por dónde empezar, pero en la vida hay que ser agradecido, en especial a mi familia que me banca en todo, y a esa estrellita que desde el cielo me acompaña mi padre.

Se que en mucho tuvo que ver él que todo se hiciera posible. A mi hermano capataz de campo Hector Aramayo , a los apadrinados Seba Prester y yunta, a los que han participado de las destrezas criollas, a los tropilleros y por supuesto a los muchachos montadores por el gran espectáculo, a las escuelas de Danza que pusieron el colorido a la fiesta, gracias colegas! Campanillero, Payador, Relator Juan Carlos Dominguez, Chaman Gomez al profe Walter Eugenio Chamorro por todo lo brindado y por su gran apoyo. A los jurados, Castro, Ireneo y Don Acevedo, Gustavo Gallinger con captar esas imágenes que hoy podemos mostrar, gracias por su colaboración, al asador Don Tigo Zalazar que siempre nos brinda su excelente servicio. A los músicos que se hicieron presentes muchísimas gracias por hacer bailar a nuestra gente, excelente actuación de todo. Y en especial a la Municipalidad de J.J Castelli a don Pio Oscar Sander, Ismael Pablo Barnes al Sr Ruben Chavez, Ruben Romero , Walter Benítez, por apoyo y el acompañamiento desde el día 1 que iniciamos nuestro festival . Gracias por apoyar nuestras manifestaciones culturales. Y de tantas gente que nos apoya durante estas 3 ediciones. Gracias infinitas. Su convocatoria para nosotros es de gran ayuda.

