IHOR, EL ESCULTOR UCRANIANO QUE MUESTRA SU ARTE SIN OLVIDAR SU PAÍS INVADIDO POR TROPAS RUSAS

Ihor Tkachivskyi es uno de los escultores que se encuentra en Resistencia para competir en la Bienal Internacional de Escultura 2022. Amoladora en mano, en la tarde de este sábado ya empezó los primeros modelados de la pieza de mármol travertino. Nació en Ivano-Frankivsk, una ciudad al suroeste de Ucrania, en 1982, y se formó en la Academia Nacional de Artes de Leópolis, específicamente en el Departamento de Escultura.

El artista ha desarrollado un amplio abanico de obras con distintos materiales como hielo, vidrio, madera y mármol, algunas emplazadas en distintas partes del mundo. La Agencia FOCO dialogó con el ucraniano, con la asistencia de su traductora Cecilia Moreno, chaqueña con un avanzado manejo del idioma.

Ihor no escapa la triste realidad que atraviesa su país, asediado por la invasión rusa: “¿Qué puedo decir? Estamos todos muy tristes por lo que pasa en mi querido país. Hay una sensación negativa que nos invade”. Su ciudad de nacimiento está alejada del conflicto bélico: “No vemos muertes, pero sí tropas rusas, gente armada, por allí, y es algo que no queremos que siga pasando”, agregó Tkachivskyi, quien es casado y actualmente vive en Francia. “Aunque sí, donde vivía (en Ivano-Frankivsk), estaba a cinco kilómetros de un aeropuerto de guerra que fue bombardeado”, dijo crudamente.

Por su parte, dijo que “las cosas no están bien en su ciudad”. Comenta que «prácticamente no se consigue trabajo, la economía está muy debilitada, lo que genera que mucha gente decida buscar oportunidades en otros lados”. Finalmente, reflexionó que “la paz no depende mí, pero está claro que nadie quiere la guerra. Particularmente deseo que mi país supere este conflicto y se recupere”.

La invasión rusa de Ucrania (existe controversia sobre esta terminología) es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero de 2022 y forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014. Es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas. Está generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, con más de seis millones de ucranianos abandonando el país y ocho millones de desplazados internos.

El arte en Ihor

“New energy” se llama el pryecto de Ihor.

El joven, aunque experimentado, escultor ha trabajado con distintos materiales en toda su carrera: “Para mí crear formas es arte”, dijo. “Cuando recibo el material, en mi cabeza ya tengo claro lo que quiero hacer. Luego hay que ponerse a trabajar. Me encuentro con la pieza y la mano humana le da su forma. Eso es el arte”, manifestó.

“New energy” (nueva energía) es el proyecto de Tkachivskyi. Según explica, es la energía, que es constante. Está en constante movimiento y su dinamismo permite el movimiento de la Tierra y de todo el universo. Simboliza el movimiento de los elementos de su relación, coexisten entre sí.

Siete días

Serán siete días de trabajo duro, al aire libre y con la atenta mirada del público.

En la tarde del sábado arrancaron los trabajos de los diez escultores con sus respectivas piezas, entre ellos el ucraniano. Dispondrá de tiempo hasta la hora 12 del sábado 23 para terminar su proyecto y ser evaluado por el jurado. Los demás artistas también son de talla internacional. La competencia se denomina “Concurso Internacional de Escultura” y es la que da vida al mega-evento que tiene lugar en Resistencia.

Los diez competidores en esta edición son consagrados escultores internacionales que trabajarán a cielo abierto y en público, esculpiendo piezas que tienen por destino las veredas de Resistencia. El material a trabajar en esta oportunidad es el mármol travertino.