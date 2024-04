HORROR EN PARANÁ: UNA NENA DE 10 AÑOS ENCONTRÓ A SU PROFESOR VIENDO UN VIDEO PORNOGRAFÍA EN PLENA CLASE

Los padres de los chicos que asisten a la institución señalaron que una situación similar ocurrió hace unos años y que el docente mantuvo el cargo. Ahora, juntan firmas para poder expulsarlo.

En una escuela de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, tuvo lugar un escándalo que fue más allá de las aulas: una nena de 10 años encontró a su profesor de la materia «Tecnología y Computación» mirando un video pornográfico en plena clase.

Según señaló el medio El Once, la menor de edad contó que el docente «estaba mirando dos adultos varones desnudos». De esta manera, los padres se lo comunicaron a los docentes de la institución y fue temporalmente suspendido.

Los directivos tomaron las medidas correspondientes y «actuó bien», de acuerdo a lo que comentó la mamá de la nena, ya que el colegio se reunió con la supervisora y citaron al maestro de primaria junto a su abogado. Sin embargo, otros padres cuestionaron las formas en las que se procedió en el caso debido a que indicaron que sólo fue suspendido durante una semana y luego volvió a dar clases.

Asimismo, afirmaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar con el mismo profesor y otro preceptor. Hace algunos años, se denunció que el acusado les hacía jugar a los chicos a «Simón dice», un juego infantil en el que una persona indica los movimientos que el resto de los participantes debe hacer (como saltar o dar un giro con el cuerpo) y, de no imitarlo, queda eliminado. Pese a ello, el docente los hacía tocarse sus partes íntimas.

Tras el hecho, los padres de la escuela se encuentran juntando firmas con el objetivo de expulsar al docente acusado. «Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez que hay comentarios sobre él. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más porque no me siento segura de que mis chicos estén cerca de esa persona«, expresó una de las mamás en declaraciones con el medio citado.

Finalmente, otra mujer apuntó contra los directivos escolares por haberlo dejarlo en el mismo cargo y sostuvo: «Esto no puede seguir pasando, pero dicen que no lo pueden sacar así nomás».