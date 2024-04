HISTÓRICO: TRAS 20 AÑOS DE ABANDONO, ZDERO CONSTATÓ EL AVANCE DE LAS OBRAS EN EL GAUYCURÚ-CHICO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador Leandro Zdero constató este viernes, por la siesta, la obra del sistema del Guaycurú Chico, en Pampa del Indio, donde ejecutaron trabajos de mantenimiento, limpieza, acondicionamiento de la defensa y control del río Bermejo, que favorece a productores agrícolas y ganaderos de la zona: “Es una obra que se esperaba hace más de 20 años”, expresó el mandatario, quien luego se reunió con productores locales y se mostraron agradecidos por la histórica gestión.

Acompañado por el vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Luis Castagno, el Gobernador aseguró: “La posibilidad de que con el rebalse del río Bermejo podamos brindar el abastecimiento de agua a los campos de la zona es un trabajo con el que me había comprometido”, destacando el compromiso cumplido.

El sistema Guaycurú Chico se compone por su cauce principal (riacho), las lagunas y humedales que se recargan por desbordes del mismo y los aportes al sistema provienen de las crecidas del río Bermejo (dentro del territorio provincial) y de las lluvias que se dan dentro de la cuenta.

Entre otras cuestiones, Zdero explicó que la defensa frenó la creciente del río Bermejo, resaltando el trabajo constante que se hace junto a APA, a la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), porque “esto beneficia a la producción de la zona” dijo, acotando que “el agua está llegando a cada uno de sus campos y esto es lo importante”.

Un trabajo exitoso

Entre las tareas realizadas estuvieron: el acondicionamiento en la estructura del terraplén de defensa, manejo y control de los desbordes del río Bermejo a fin de permitir la recarga de los riachos y cuerpos de agua internos, para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso tanto agrícola como ganadero. Así APA realiza el control y manejo a través de las compuertas, mantenimiento y adecuación de los canales de aducción y restitución de las alcantarillas y así, garantizar el ingreso del agua del río, a la altura del Puente Lavalle.

Al respecto, el vocal de APA, Luis Castagno explicó que es una obra que “los productores pedían a gritos desde hace 20 años” para lograr alimentar del agua al Guaycurú-Chico”. En ese punto señaló que su alimentación se logra a través del borde del río Bermejo y para eso, necesitaban la realización de trabajos que resultaron “exitosos” y que fueron solicitados expresamente por el gobernador que escuchó a los productores.

Por su parte, el Integrante de la Comisión de Manejo de Agua y Suelo (CoMAS) N° 2, Hugo Reisvig destacó que ”es la primera vez que, como integrantes, como agricultores de la zona, tenemos a un gobernador acá presente. Sabíamos que este es un lugar de mucha bendición para la zona” insistió, valorando “la voluntad del Gobierno de hacer estos trabajos que hace más de 20 años no se venían haciendo”.

Acompañamiento y revalorización de los productores del Chaco

Tras la visita a la obra, Zdero mantuvo un encuentro con productores locales, a quienes agradeció el trabajo que realizan día a día porque “sacan el Chaco adelante”. “Necesitamos estar trabajando codo a codo con ustedes, porque es la forma de salir adelante y así se va dinamizando la economía en cada rincón del Chaco. Hemos dado un giro muy grande en la provincia y hay que sostenerlo”, enfatizó Zdero.

Tras la reunión, Abel Gil, productor de la zona de Pampa del Indio, agradeció all Gobernador “los trabajos que ya se hicieron y los que van a continuar porque hay buena perspectiva”. Respecto de los trabajos en Guaycurú Chico, consideró que existe “una obra de ingeniería muy grande (pero que estuvo muchos años abandonada), y muy poco caudal de agua”. “Hoy tenemos una nueva visión, una nueva mirada, una nueva confraternidad donde todos juntos están trabajando y todos ponen ese granito de arena”, concluyó.

