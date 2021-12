HISTÓRICO REGRESO: FOR EVER GANÓ 1 A 0 Y VOLVIÓ A LA PRIMERA NACIONAL DESPUÉS DE 23 AÑOS

Chaco For Ever logró el ascenso a la Primera Nacional tras quedarse con la victoria en la final del Reducido ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio “Doctores José y Antonio Castiglione” del club Mitre de Santiago del Estero.

El partido se jugó en cancha neutral y comenzó a las 18 con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. For Ever se impuso con un gol de Emanuel Díaz desde el punto del penal a los 28 minutos del primer tiempo.

A los 42 minutos de la primera parte, un remate de Marcos Giménez dio en el palo y se perdió la oportunidad de aumentar el marcador para el equipo chaqueño.

Pero esta no sería la única vez que el palo iba a impedir llevar más tranquilidad a la hinchada chaqueña, porque dos minutos después, a los 44 minutos, un cabezazo de Matías Romero rebotó en el poste y For Ever se fue al descanso con la mínima diferencia.

En el comienzo del primer tiempo, Marías Birge, de Gimnasia y Tiro de Salta, fue expulsado tras una dura infracción, dejando con uno menos al conjunto salteño.