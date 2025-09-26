HISTÓRICA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA ARMONÍA Y EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial, a través de SECHEEP y del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, concretó la histórica conexión a la red de energía eléctrica de 12 suministros rurales distribuidos en el paraje La Armonía y el Parque Nacional El Impenetrable, en el extremo norte del territorio chaqueño. Se trata de una obra relevante que permite, por primera vez, que pobladores y organismos de dicha zona cuenten con acceso al recurso energético.

El proyecto abarcó la construcción de una línea de casi 28 kilómetros de extensión (realizada por la Subsecretaría de Energía) proveniente del Paraje Las Hacheras y la posterior colocación, mediante Secheep, de las bajadas y los medidores correspondientes en cada nuevo suministro.

La obra, además de brindar por primera vez electricidad a varias familias de la zona, permitirá suministrar energía a la Escuela Nº 362, un puesto sanitario y otros entes y organismos.

“Se trata de una conexión histórica, ya que en ese zona de la provincia no existía la red eléctrica. El trabajo forma parte del plan trazado con el Gobierno de la provincia y el gobernador Leandro Zdero de extender la infraestructura eléctrica, brindando energía a quienes no tenían y mejorando la calidad del servicio de aquellos que ya contaban con el suministro”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Múltiples intervenciones en Miraflores

Desde inicios de la actual gestión, Secheep viene ejecutando múltiples obras, trabajos y proyectos en la zona norte de la provincia.

Los trabajos en el paraje La Armonía y en La Fidelidad fueron ejecutados por personal del distrito de Miraflores de la empresa energética, quienes además llevan a cabo otros proyectos para mejorar la prestación del servicio eléctrico en dicha localidad y zonas aledañas.

En las últimas semanas, y de cara al próximo verano, se limpió la traza de la línea energética que une Miraflores con el paraje Las Hacheras. Además, se lleva a cabo el cambio de postes en la red que une ambas localidades con el objetivo de robustecer la infraestructura actual.

Asimismo, en el barrio Jardín está en ejecución el proyecto para mejorar el servicio en dicha barriada y zonas aledañas, y que implica, entre otras cosas, la colocación de 22 columnas de hormigón y más de 2000 metros de cable pre-ensamblado de baja tensión.

Además, en el resto de Miraflores se llevan a cabo varios cambios de cables (tipo bandera) por líneas pre-ensambladas que permitirán mejorar la tensión.

Por último, desde la coordinación de trabajos en la zona norte, se informó que continúan los operativos domiciliarios para erradicar conexiones irregulares.