HISTORIAS DE INSTAGRAM: AHORA HAY MÁS TIEMPO PARA GRABARLAS, SE ACABARON LOS 15 SEGUNDOS

Ahora Instagram quiere marcar la diferencia, pues permitirá realizar historias mucho más largas que las actuales generando más espacio para nuevas ideas de creadores de contenidos y campañas publicitarias.

Instagram, una de las aplicaciones más populares del mundo con diferentes actualizaciones a lo largo de su historia, ahora ha mencionado la posibilidad de grabar Historias (videos cortos visibles durante 24 horas) que tengan un tiempo de visualización de 60 segundos.

Según el consultor de redes sociales Matt Navarra, el límite de los 15 segundos de video en las Historias de Instagram ha llegado a su fin y ahora el tiempo máximo de duración será de 60 segundos. Es importante añadir que este tiempo límite ya se encontraba disponible en los llamados Reels, pero ahora la opción entrará en las historias.

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram, pues no todas las personas han recibido la notificación: “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”. Sin embargo, en los próximos días la mayoría de los usuarios podrán aprovechar este período de 60 segundos.

El cambio incorpora lo último que ha introducido la plataforma de Facebook como nuevos enlaces a historias que se introdujeron hace unos días. Mientras tanto, estamos esperando la llegada del cifrado de extremo a extremo para la mensajería privada, que parece esperará hasta 2023.

Sin duda esta nueva actualización facilitará a las marcas la publicación de anuncios o publicidad, o incluso será una buena herramienta para los usuarios que quieran mostrar un poco más de contenido.

Instagram llega tarde a esta actualización

Hace algún tiempo TikTok comenzó a permitir videos de hasta 3 minutos, por lo que aumentó la duración en un 300 % de sus videos. Además, agregó un control Slider en la parte inferior para poder moverlos hacia adelante y hacia atrás como un usuario lo desee. Ahora Instagram ha multiplicado su recuento por cuatro, cuando su punto de partida era mucho menor. Las Historias de Instagram ahora admiten videos de hasta 1 minuto de duración.

Hasta ahora, crear un video de más de 15 segundos en Instagram o cargar un video previamente guardado en la plataforma significaba que el video se cortaba en pedazos para ajustarse al límite de un cuarto de minuto. Instagram ahora ha decidido multiplicar este límite por y permitir videos de hasta 1 minuto de duración.

Instagram está probando añadir música a las publicaciones del feed

La red social Instagram ha comenzado a probar una nueva función, actualmente solo disponible para usuarios en países como India, que permite a los usuarios agregar canciones a publicaciones en su “feed”. Esto es lo que dijo la jefa de alianzas de Instagram en India desde su cuenta personal, @ladyroxpop, quien explicó que la nueva función permite agregar música a las publicaciones, como ya es factible en los Reels y las Historias de la aplicación.

Hasta ahora, son precisamente las historias de contenido efímero y los videos cortos con bandas sonoras las únicas herramientas de Instagram que pueden agregar música, como es el caso de plataformas como TikTok. Por ahora, los usuarios de Instagram solo pueden acceder a la nueva función en ciertos países, incluida la India, según lo confirmado por el administrador de asociaciones de la plataforma.