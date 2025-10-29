Publicidad

El exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito apuntó a la exdiputada radical Ana María Canata y al periodista Luis Mancini por las denuncias en su contra que derivaron en el juicio por lavado de activos. También hablaron otros de los imputados, que negaron todo. No quiso contestar preguntas.

El exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, José Hipperdinger, amplió ayer su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia negando haber tenido intervención en la construcción de viviendas en esa localidad. El exfuncionario municipal es juzgado, junto a miembros de su familia, por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos nacionales que debían destinarse a la construcción de viviendas para comunidades indígenas.

Hipperdinger dijo que no entendía los motivos por los cuales los acusados eran solo él y su familia y no otros exfuncionarios provinciales, municipales o de entes de contralor y apuntó a una persecución del periodista Luis Mancini y de la exdiputada radical Ana María Canata.

“En realidad no encontramos una fecha o un tema en particular, una firma, algo, en donde diga con certeza de qué se me está acusando. Se habla de todo una historia de la cual me hacen parte de viviendas en la cual yo no tuve ninguna participación, ninguna intervención en el tema de viviendas”, aseguró el exfuncionario municipal.

Hipperdinger relató que “desde muy chico he trabajado, me ha ido bien, me ha ido muy bien, ¿a raíz de eso quizás sea?”.

“Estoy acá por 80 mil viviendas, dicen, 301 cooperativas de todo el interior provincial y de Resistencia, en cual dicen que hay irregularidades de las que en ninguna participé. Veo solamente a mi familia acá atrás, y a más nadie, no veo a exgobernador, exministro, presidente del Instituto de Vivienda, intendente”, reflexionó el exfuncionario municipal.

Hipperdinger aseguró que el periodista Manzini lo acusó “por odio” porque fue candidato a intendente de Villa Río Bermejito y perdió contra Lorenzo Heffner, de quién fuera su secretario de Gobierno. Con respecto a la denuncia de la exdiputada Canata, aseguró que no la conocía pero advirtió que en su presentación “nombra a muchísimas personas y no hay nadie acá”.

“Voy a suponer que me acusan por mi vida, por mi trabajo”, conjeturó.

“Siempre tuve una vida acomodada, no por ahí como se dijo”, reveló, y recordó que su padre fue un importante empresario de la construcción en la ciudad de Juan José Castelli.

Hipperdinger explicó que se desempeñó en la carrera docente en Villa Río Bermejito como profesor de Historia y como Bibliotecario y que llegó a ser director de una escuela de esa localidad con jornada completa y zona desfavorable. “Siempre tuve un buen sueldo”, aseguró, y recordó que su primer vehículo 0 km lo compró antes de ser secretario de Gobierno, en 1995.

Declaró que, como secretario de Gobierno, entre 1999 y 2013, cumplió una función “meramente administrativa” y en “refrendar la firma del intendente”. “Nunca tuve participación en otras cosas, en convenios ni en obras, solamente me dediqué a mi función de secretario de Gobierno”, afirmó.

Tras la renuncia al Municipio, se dedicó junto a su hijo a una empresa de venta de materiales para la construcción, JOA SH. Y luego al desarrollo turístico en sociedad con su expareja, también imputada en la causa. “Nos fue muy bien. Sí tuve incremento porque trabajamos bien”, aseguró Hipperdinger.

“Por supuesto que tuve un incremento patrimonial, porque sí, y esas declaraciones juradas están en la AFIP, actual ARCA, está detallado, hemos tenido inspecciones, hasta las obras controló, no hicimos ninguna vivienda en Villa Río Bermejito”, agregó.