HINDÚ LE GANÓ A FOR EVER Y SE ADELANTÓ EN LA SERIE

En el primer juego de la instancia de cuartos de final del torneo clausura Hindú concretó una victoria para ponerse 1 a 0 en la serie, al mejor de 3, contra Chaco For Ever por marcador de 101 a 66. Ghidini fue el máximo anotador del encuentro con 18 puntos, mientras que en el equipo visitante se destacó Marcos Gómez Brocal con 14 puntos.

El «Bólido Verde» cumplió en su estadio y comenzó los cuartos de final con el pie derecho mostrando buen juego colectivo, el equipo «Albinegro» no tuvo un partido efectivo y esto fue aprovechado por el rival. La próxima semana se disputará el juego número 2 en el estadio de Chaco For Ever, donde el local deberá ganar para forzar a un tercero.

Síntesis

Hindú 101: Martinez 2, Gerez 5, Bruner 2, Banegas 10, Fernandez Rivas 15, Ghidini 18, Coronel 9, Maglier 4, Reynozo 16, Dip 8, Henain 7, y Canteros Ramos 5. Dt: Díaz Cuello.

For Ever 66: Gomez 5, Delgado 9, Gómez Brocal F. 9, Gómez Brocal M. 14, Dip 6, Pegoraro 6, Godeas 11, Gómez Brocal L. 6, Soto Aguilar, Escalante, Mercanti, y Benítez. Dt: Rios Bogado.

