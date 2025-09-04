HERMOSO CAMPO UNA MUJER FUE APREHENDIDA POR EL HURTO Y FAENA DE UN VACUNO DE SU VECINO
La señora fue notificada en la causa “Supuesto Hurto Ganado Mayor”.
Este mediodía, un hombre de 62 años fue a la comisaría local a denunciar que en su campo sito en Colonia Campo Hermoso, hallo restos de sangre y viseras sobre el terreno, como asimismo un vacuno sin vida.
Fueron el predio y tras tareas investigativas, llegaron hasta el Lote Nº 39 de Colonia Campo Hermoso, donde reside la presunta autora de 57 años.
En la finca se procedió al secuestro de producto cárnico de animal vacuno; un fuentón; un cuchillo; un tenedor grande; ocho ganchos y un mantel.
Fiscal Dra. María Emilia Rudaz interiorizada dispuso que la carne sea examinada por médico veterinario, haciéndose presente Dr. Oscar Pedro Anriquez, examinó carne secuestradas adujo que todavía se hallaban en condición de consumo.
La dama fue notificada situación legal en libertad por disposición magistrada actuante. Carne secuestrada fue restituida a damnificado.