En una nueva entrevista radial con medios de comunicación de alcance federal, el gobernador Jorge Capitanich llamó a discutir una agenda multilateral y a institucionalizar el Frente de Todos. En diálogo con Iván Schargrodsky, periodista y conductor de “El Fin de la Metáfora” (sábados de 10 a 12 por Radio10 AM 710), el mandatario chaqueño planteó varios interrogantes y se refirió a la relación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Según publica en sus redes sociales la radio porteña, Capitanich auguró que el mundo avanza hacia una revolución industrial 4.0 y a una agenda de carácter multilateral, y planteó lo que puede aportar la Argentina en este aspecto: “Vamos a una revolución industrial 4.0 y a una agenda de carácter multilateral.

«¿Qué puede aportar la Argentina en esta situación? Tenemos producción de industria satelital, biotecnología moderna, farmacología, energía, lito y muchas cosas más», destacó.

Así, reiteró que analiza la posibilidad para una candidatura a presidente en 2023 y llamó a “institucionalizar el Frente de Todos». A su vez, repasó varios interrogantes: «¿Por qué no generar un sistema de diseño para que la Corte Suprema tenga un alcance federal?; ¿por qué no discutir una agenda multilateral?; ¿por qué cada vez que viaja el presidente se lo cuestiona? Me parece que estamos frente a un punto claro de carácter estratégico», dijo Capitanich.

Del mismo modo, reflexionó: «No hemos logrado en Argentina en los últimos años tener estabilidad macroeconómica. Vivimos en una sociedad heterogénea. Hay que atender la diversidad». Finalmente, aseguró tener “la mejor relación con el presidente, pero hay situaciones que requieren un debate». «Hay que institucionalizar el Frente de Todos. Si el debate va a ser cómo un candidato se viste o se peina vamos a estar en problemas. Hay que discutir temas serios», cerró.

