HABRÁ 220 INGRESOS AL SERVICIO PENITENCIARIO: REQUISITOS PARA LA PRE INSCRIPCIÓN Y LAS ZONAS DE LOS PUESTOS

Desde el próximo 2 de mayo hasta el 6 del dicho mes se desarrollarán las pre inscripciones para quienes pretendan ingresar al Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco.

Habrá 220 ingresos, los mismos estarán distribuidos en distintos puntos de la provincia. Los puestos de subalternos serán 200 subalternos, mientras que para oficiales habrá 20 vacantes.

Para poder realizar la pre inscripción los aspirantes deberán cumplir una cierta cantidad de requisitos. Se dividirá en las vacantes para agentes y para oficiales. o

REQUISITOS DE INGRESO PARA AGENTES

-Estar inscripto como postulante en la convocatoria a realizarse.

-Cumplir con los requisitos de inscripción.

-Ser argentino/a, nativo/a o por opción.

-Estar domiciliado en el Chaco, con dos años de residencia acreditada como mínimo en la provincia.

-Tener entre 20 años de edad como mínimo (cumplidos al momento de la inscripción) y 30 años de edad como máximo al momento del ingreso.

-Tener para los postulantes masculinos una estatura no inferior a 1,65 metros.

-Tener para las postulantes femeninas una estatura no inferior a 1,60 metros.

-En caso de tener tatuaje el mismo no deberá tenerlo en lugares visibles al momento de envestir el uniforme de servicio (ADMISIBLES tatuajes visibles de carácter NO ofensivos. Los que están presentes en cara, cuello, nuca y cuero cabelludo serán NO ADMISIBLES)

-Tener un peso proporcional a la estatura y edad, conforme el IMC (Índice de Masa Corporal), tabla estándar de relación Peso/talla en relación a Sexo y Edad y el desarrollo pondo-estatural acorde.

-Las Postulantes Femeninas no deberán estar embarazadas al momento de la inscripción, manteniendo dicha condición durante su permanencia en el Instituto.

-Estar en condiciones psicofísicas para realizar las pruebas previstas.

-Haber sido NO APTO en exámenes médicos, psicotécnicos, Pre ocupacionales de ingreso, en el año en curso o en años anteriores, si subsistiere dicha condición.

-Tener estudios secundarios completos y no adeudar materia alguna al momento del ingreso.

-No ser beneficiario/a de ningún plan social a nivel Nacional, Provincial o Municipal al momento del ingreso.

-No haber sido de baja de otro instituto de formación de fuerzas armadas, seguridad y policiales, por razones de disciplina.

-No registrar causa o antecedentes judiciales, en la que se haya prestado declaración indagatoria o explicativa no jurada; y/o hubiese sido condenado/a, haya o no cumplido la pena impuesta, o posea sentencia pendiente.

-No registrar antecedentes policiales, referidos a la identificación en causa penal o contravencional.

-Entregar al momento de la presentación, la totalidad de la documentación que se solicite.

REQUISITOS DE INGRESO PARA OFICIALES

-Estar inscripto como postulante en la convocatoria a realizarse.

-Cumplir con los requisitos de inscripción.

-Ser argentino/a, nativo/a o por opción.

– Estar domiciliado en el Chaco, con dos años de residencia acreditada como mínimo en la provincia.

– Tener entre 18 años de edad como mínimo (cumplidos al momento de la inscripción) y 25 años de edad como máximo al momento del ingreso.

– Tener para los postulantes masculinos una estatura no inferior a 1,65 metros.

– Tener para las postulantes femeninas una estatura no inferior a 1,60 metros.

– En caso de tener tatuaje el mismo no deberá tenerlo en lugares visibles al momento de envestir el uniforme de servicio (ADMISIBLES tatuajes visibles de carácter NO ofensivos. Los que están presentes en cara, cuello, nuca y cuero cabelludo serán NO ADMISIBLES)

– Tener un peso proporcional a la estatura y edad, conforme el IMC (Índice de Masa Corporal), tabla estándar de relación Peso/talla en relación a Sexo y Edad y el desarrollo pondo-estatural acorde.

-Las Postulantes Femeninas no deberán estar embarazadas al momento de la inscripción, manteniendo dicha condición durante su permanencia en el Instituto.

-Estar en condiciones psicofísicas para realizar las pruebas previstas.

-Haber sido NO APTO en exámenes médicos, psicotécnicos, Pre ocupacionales de ingreso, en el año en curso o en años anteriores, si subsistiere dicha condición.

-Tener estudios secundarios completos y no adeudar materia alguna al momento del ingreso.

-No ser beneficiario/a de ningún plan social a nivel Nacional, Provincial o Municipal al momento del ingreso.

-No haber sido de baja de otro instituto de formación de fuerzas armadas, seguridad y policiales, por razones de disciplina.

-No registrar causa o antecedentes judiciales, en la que se haya prestado declaración indagatoria o explicativa no jurada; y/o hubiese sido condenado/a, haya o no cumplido la pena impuesta, o posea sentencia pendiente.

-No registrar antecedentes policiales, referidos a la identificación en causa penal o contravencional.

-Entregar al momento de la presentación, la totalidad de la documentación que se solicita

ASÍ SERÁ LA DISTRIBUCIÓN

Distribución de los puestos por zonas

A-Veinte (20) cupos para el «VII° Curso de Formación para Subadjutores Penitenciarios», distribuido de la siguiente manera:

Podrán preinscribirse los que residen en ZONA INTERIOR II-III-IV-V-VI:

-Quince (15) cupos masculinos para Presidencia Roque Sáenz Peña Sáenz Peña.

– Cinco (05) cupos femeninos (dos -02- para Presidencia Roque Sáenz Peña Sáenz Peña y tres -03- para Charata)

B- Doscientos (200) cupos para el «V° Curso de Formación para Agentes Penitenciarios», distribuidos de la siguiente manera:

1-ZONA INTERIOR II- Setenta (70) cupos para Presidencia Roque Sáenz Peña Sáenz Peña. (Sesenta -60- masculinos; diez -10- femeninos).

2- Sesenta (60) cupos para Familiares del Personal Penitenciario de toda la provincia que reúnan las condiciones (Treinta por ciento -30%- previsto en el Artículo 42 de la Ley Provincial N° 2855-J)

3- Setenta (70) cupos para el resto de la Provincia

ZONA METROPOLITANA – Resistencia veintidós (22) cupos: doce (12) masculinos y diez (10) femeninos

ZONA INTERIOR III- Villa Ángela doce (12) cupos: ocho (08) masculinos y cuatro (04) femeninos

ZONA INTERIOR VI- Castelli doce (12) cupos: ocho (08) masculinos y cuatro (04) femeninos

ZONA INTERIOR V- San Martin ocho (08) cupos: ocho (08) masculinos

ZONA INTERIOR IV- Charata dieciséis (16) cupos: ocho (08) masculinos y ocho (08) femeninos

