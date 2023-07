HABLÓ QUINTÍN GÓMEZ: HORAS DECISIVAS TRAS LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL Y PEDIDO DE DETENCIÓN EN SU CONTRA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Luego de la denuncia contra Osmar Quintín Gómez por abuso sexual, que cobró estado público este miércoles, la fiscalía N° 3, a cargo de Rosana Soto, ordenó la captura del dirigente quien, en comunicación, indicó que se encuentra hablando con su abogado para definir cómo afrontará su situación judicial.

Ante la consulta de este medio sobre si se presentará a Fiscalía indicó «eso está definiendo el abogado, no tenemos definido».

A fines de junio, Gómez había presentado su renuncia ante el Tribunal Electoral de la provincia a su candidatura a diputado provincial para las elecciones del 17 de septiembre de 2023. El 17 de julio, el Ejecutivo provincial decretó dejar sin efecto la designación del hombre como colaborador en la Secretaría de Municipios «en virtud de haber desaparecido las causales de la misma».

LA ACUSACIÓN

La denuncia fue realizada el 17 de julio en la División Violencia Familiar y de Género por una auxiliar docente de 53 años, identificada como L.N.N., que acusó a Gómez de haberla abusado sexualmente durante una falsa actividad a la que –dijo- tuvo que asistir.

La mujer dijo que «Quintín» la abusó sexualmente en una vivienda de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar -como sería habitual- para un grupo de personas.

Respecto a la denuncia de lo ocurrido el 10 de julio, dijo: «Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar».

Y agregó: «No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -al domicilio-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas».

LA PALABRA DEL GOBIERNO

El Gobierno brindó una conferencia de prensa en la que expresó su repudio al hecho y que se encontraban a disposición de la víctima: «Creemos necesario poder expresarnos al respecto y repudiar enérgicamente la situación planteada, hacerlo en forma contundente en función del delito por el cual se acusa a este dirigente social es de extrema gravedad«.

En esta línea, manifestó que desde el Gobierno pusieron a disposición de la víctima denunciante todos los dispositivos que se encuentran bajo la orbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Género: «Tanto el asesoramiento técnico y legal en la materia, como así también lo que tiene que ver con la contención psicológica«.

Asimsimo, sobre la decisión de desvincular al dirigente social del cargo público que ocupaba como asesor en el área de la Secretaría de Municipios de la provincia, el vocero manifestó que «el día 17 de julio se tomó conocimiento de la radicación de la denuncia por parte de esta persona, ni bien el gobernador tomó conocimiento de dicha denuncia ordenó de forma inmediata la elaboración del decreto que puso fin a la vinculación laboral de Osmar Gómez, con la Secretaría de Municipios de la Provincia».

