HABLÓ LA «CHINA» SUÁREZ: «CREO QUE LA MONOGAMIA NO ES NATURAL»

La actriz Eugenia «la China» Suárez habló finalmente del escándalo que la tuvo como protagonista como tercera en discordia en la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En una entrevista exclusiva con la plataforma Star+, a cargo de Alejandro Fantino, rompió el silencio y se refirió al episodio.

«La pasé mal», aseguró la actriz sobre lo sucedido, sin mencionar nunca de manera directa a Wanda Nara y Mauro Icardi. «Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. El día que mis hijos me pregunten, a los únicos que le voy a dar explicaciones es a ellos», afirmó.

«Entendí que siempre se va a hablar. Es el precio de vivir con la libertad con la vivo. No me importa el qué dirán», dijo La China, y aseveró que «muchas de las cosas no son verdad». «Hay una imagen en los medios de comehombres que no es así», remató.

Más adelante, en la entrevista lanzó una frase al hueso: «Creo que la monogamia no es natural». «Creo que hay que prestarle atención a las nuevas generaciones, no tienen etiquetas. Yo tengo una parte más conservadora», consideró.

Sin dejar claro a qué se refería, pero en alusión al Wandagate, afirmó que “resolví en privado” lo que tenía que hablar y que tienen “la conciencia tranquila”.

Asimismo, dijo que mucha gente la defraudó durante el escándalo, se quejó de la cultura de la cancelación y las agresiones que se reproducen en redes sociales. Además, descartó que una reconocida escritora haya sido la autora de su descargo público en los días más álgidos del Wandagate.

«EL MACHISMO DE LAS MUJERES ES EL PEOR»

También dijo que está «sola, así estoy bien». Y se quejó de que «siempre las explicaciones se les piden a las mujeres» y que «a los hombres nunca se los juzga». «Desde chicas nos ponen a las mujeres en la cabeza que tenemos que competir», añadió.

«Hay mujeres que hablan desde un lugar moral de poca empatía», opinó y señaló que «el machismo de las mujeres es el peor».

La China, que fue pareja de los actores Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, contó que le gustan «los introvertidos». «No me gustan los que hablan mucho. El que está apartado, calladito», explicó.

La actriz contó que durante el Wandagate trató de desconectarse pero que «las cosas te llegan siempre por algún lado, aunque intentes cerrarte». «Estaba en Madrid con la cabeza muy en eso», señaló sobre la película que grabó en España.

«Trato de mirar todo desde arriba, y pensar que lo importante es que tenemos salud. Hay momentos en los que lo llevo mejor y otros en los que sufro más», se confesó. «Mi familia son mis tres hijos, no necesito un hombre al lado», aseguró.

En el inicio de la entrevista habló sobre su personalidad y el vínculo con su familia. «Soy muy vergonzosa aunque no parezca», aseguró. Y sobre la separación de sus padres, agregó: «Yo nunca tuve eso de que los padres tienen que estar juntos pase lo que pase. El regalo más grande que me dieron mis padres es haberse separado».

“Yo soy esto. Me querés o me dejás”, dijo sobre el cierre de la entrevista. «Soy feliz», concluyó.

