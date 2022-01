HABÍA DENUNCIADO A SU EX POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA HALLARON ASESINADA CON 14 PUÑALADAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Mataron a puñaladas a una joven en Carcarañá -provincia de Santa Fe- y buscan a su ex por el femicidio.

Xiomara Mikeila Acosta fue hallada con al menos 14 puñaladas en particular en la zona del abdomen, cerca de la puerta de ingreso a su casa, ubicada en la calle Río Colorado al 1000.

Acosta se había mudado hacía poco tiempo a Carcarañá, adonde alquiló una casa junto con su pareja, Martín «Coco» Jiménez, hasta que harta de los golpes decidió cortar el vínculo y le pidió que se fuera, detalla la crónica del diario Clarín.

El joven le repetía amenazas como las que suelen hacer los femicidas: «Si no estás conmigo, no estás con nadie», «Si me dejás, te mato», «Te voy a matar y nadie se va a enterar».

La víctima lo denunció y la Justicia estableció una orden de restricción, que Jiménez no cumplió. Actualmente está prófugo.