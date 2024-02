GUSTAVO VALDÉS: «ME IMPORTA TRES CARAJOS LO QUE PIENSE LOUSTEAU»

El gobernador habló sobre la visita del presidente a la provincia.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió a la visita de Javier Milei a la provincia en donde participó del 10° aniversario de la Fundación Club de la Libertad, y arremetió contra el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Losteau.

«Me importa tres carajos lo que piense Lousteau, no me interesa», afirmó en declaraciones a un medio local al ser consultado sobre cómo puede caer en algunos sectores de UCR la recepción que el mandatario provincial le hizo al presidente.

«Yo represento a los correntinos, no al centralismo porteño», aseguró Valdés. «Cuando viene un presidente lo voy a atender, sea o no de mi signo político y genere desconfianza a cualquiera», señaló.

El mandatario provincial apuntó fuerte contra Lousteau al decir: «No me encuentro como se suben a todos los partidos políticos que permanentemente pertenecen a un gobierno y después saltan a otro». «Lousteau era ministro de Economía de Cristina Kirchner, a mí no me va a marcar la cancha dentro del radicalismo», expresó Valdés.

«Si hay desconfianza la pueden tener sobre Lousteau, yo hace 40 años soy radical», sostuvo el gobernador sobre un supuesto descontento que tiene el sector radical que apoya al exministro de Economía contra Valdés por el recibimiento a Milei.