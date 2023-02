GUSTAVO MARTÍNEZ EN CAMPO LARGO: «NECESITAMOS IMPERIOSAMENTE POLÍTICAS DE GOBIERNO MUCHO MÁS HUMANIZADAS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Con el firme objetivo de llegar a la gobernación del Chaco, Gustavo Martínez recorrió localidades del departamento Independencia y en la comunidad de Campo Largo escuchó las inquietudes de vecinos a los que acercó su propuesta para conformar «una alternativa política basada en convocar a todos los sectores, sin distinción de banderías políticas».

Como en otras tantas zonas de la Provincia, el líder de la Corriente de Expresión Renovadora (CER) reflexionó ante los presentes la ausencia de cercanía con las demandas puntuales y básicas de la gente. «Claramente es necesario acercarse y la comunidad lo reclama en los distintos puntos de la Provincia que recorremos. Sabemos que hay muchísimas necesidades básicas que no están satisfechas por parte del actual gobierno y hay una gran demanda de la población de tener mayor cercanía a la hora de acercar respuestas a los vecinos y vecinas de todas las ciudades del Chaco».

«Vinimos a escuchar a los distintos referentes sociales, políticos, económicos y culturales de la ciudad y conocer un poco el quehacer de Campo Largo y fundamentalmente sus problemáticas. Nosotros hemos decidido construir una propuesta para la Provincia, para que este próximo 17 de septiembre tengamos desde nuestro espacio político CER una convocatoria muy amplia de los sectores radicales, peronistas e independientes a plantear una alternativa para gobernar«, expresó.

Para ello, Gustavo Martínez puntualizó que es impostergable tener «un gabinete itinerante de funcionarios provinciales que trabaje en cercanía con cada sector de la comunidad», y agregó que «las mayores demandas de los sectores de la producción, del trabajo y del estudiantado de cada ciudad del Chaco son prácticamente de lejanía, de abandono y de falta de oportunidades».

Sobre los sectores convocados, el candidato a gobernador pidió: «Queremos que nos acompañen con sus solicitudes, sus sugerencias, sus ideas, sus proyectos y sus necesidades para que podamos planificar acciones que nos permitan construir respuestas desde la cercanía. Necesitamos imperiosamente políticas de gobierno mucho más humanizadas, que tengan como principal valor la persona».

Mariana Castillo, trabajadora del área de cocina de Salud Pública, manifestó: «Me gusta la propuesta de Gustavo y ojalá él pueda llegar al gobierno». Además, denunció faltante de insumos y de ambulancia en Campo Largo.

El vecino Oscar Luna agradeció que el referente del CER haya abordado cuestiones relacionadas con los emprendedores locales. «No tenemos eso acá. El gobierno local no está trabajando en eso y lo que me respondió Gustavo fue muy bueno«, sostuvo.

