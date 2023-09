GUSTAVO MARTÍNEZ CON DIARIO CHACO: «TENEMOS MUCHA FE DE QUE VAMOS A INGRESAR A LA SEGUNDA VUELTA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

A solo tres días de las elecciones a gobernador provincial de este domingo, los candidatos de los diferentes espacios políticos llegan a la recta final de su campaña y difunden sus propuestas a la ciudadanía. En este contexto, el referente de la Corriente de Expresión Renovada (CER) y candidato a gobernador, Gustavo Martínez, quien señaló que «el peronismo histórico no está en el Partido Justicialista».

El actual intendente de Resistencia aseguró que su espacio representa «la matriz de cambio real» para Chaco, al mismo tiempo que consideró que desde el CER «vamos a ser la opción de fuerza para los chaqueños, tenemos la virtud de convocar a todos«.

«Los principales actores de la sociedad no están en los partidos políticos, ahí están los grupos de dirigentes, sobre todo en los dos mayoritarios que quieren llegar al Gobierno para manejar los recursos del Estado, los generadores están afuera», opinó.

Tal como ocurrió durante el debate electoral, Martínez volvió a apuntar contra movimientos sociales. «No puede ser el Chaco solamente de los punteros políticos, los piqueteros, los que curran con el Estado, creando una fundación para ver cómo sacan plata. Eso no tiene futuro. Hoy es más fácil que cualquier piquetero te corte una ruta, consiga 20 a 30 millones del Estado a que un productor pueda conseguir para cambiar dos ruedas de su tractor o que un joven emprendedor pueda conseguir fondos», lanzó el Intendente de Resistencia.

El frente que lidera Martínez viene de un antecedente positivo: lograron posicionarse en las PASO como la tercera fuerza más votada con más del 8% de los votos. Sin embargo, esta no es la única expectativa del espacio: «Creemos que vamos a ser la opción de los chaqueños porque tenemos la virtud de convocar a todos».

El aspirante a la gobernación remarcó su distancia con Capitanich y cuestionó la situación actual del Partido Justicialista local. Sobre el gobernador, manifestó que tiene «problemas de liderazgo» y sobre el PJ opinó: «El peronismo no está en el Partido Justicialista, ahí hay una corte de alcahuetes, aunque suene feo, que todo dicen que sí».

«Lamentablemente Coqui quiere hacer un trasvasamiento por decreto y por eso le sale mal. No podés por decreto imponer, no podés traer 30 pibes de Buenos Aires y decirle que a partir de ahora ´ustedes van a manejar la provincia´, porque eso no tiene que ver con la política y el peronismo», cuestionó.

En cuanto a los planes sociales, otro de los ejes de su campaña tras las PASO, señaló que generarán una agencia público-privada y que «el 100% de los planes sociales van a depender solo del gobernador y cada beneficiario de cada plan social va a cobrar ese plan ajustado cada 6 meses por inflación hasta el último día de su vida, pero también le vamos a dar la oportunidad al que quiere de cobrar más, haciendo un entrenamiento laboral en el sector público y en el sector privado».

De no ser electo gobernador, Martínez aseguró que continuará trabajando para que el Frente CER llegue a gobernar la provincial al considerar que «vienen tiempos complejos». Inmediatamente apuntó contra Capitanich: «El gobernador que actualmente está, está por provocar una estafa a los chaqueños y sobre todo a los peronistas porque no se va a quedar los 4 años si es electo, él va a ser reelecto por orgullo de que quiere ganar la elección y no se va a quedar, en un año o dos se va a ir porque está cansado, porque se quiere ir a Buenos Aires» y proyectó que el mandatario buscará ser senador.

ELECCIONES MUNICIPALES DESDOBLADAS

Resistencia es uno de los tres municipios que desdobló sus elecciones que finalmente se realizarán el 5 de noviembre y en las que competirá su esposa y actual presidente de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta. Sobre ella destacó su trabajo en los barrios y sobre su decisión de no buscar la reelección indicó que el equipo del CER estudió el escenario y consideró que debían constituirse como una «alternativa», ante la situación actual de la provincia.

«Dijimos que tenemos que construir algo y eso nos llevó a tomar la decisión de plantear esto. A lo mejor lo otro podría haber sido más seguro, podría haber sido una situación más cómoda para mí, pero ¿y la gente?», detalló.

«Que la gente se anime la gente a votar a un frente alternativo, que se anime a cambiar, que tenga fe. Yo sé que a mí tienen muchas cosas para reclamarme de la gestión municipal, tampoco me voy a poner a llorar acá pero tuvimos todo en contra, primero en limpiar todos los bandidos de adentro del municipio, después la pandemia, después la discriminación de la provincia y el ataque permanente, y sin embargo así seguimos de pie y pudimos construir este espacio», concluyó

