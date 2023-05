GUSTAVO DESTACÓ EL PATRIMONIO CULTURAL QUE SIGNIFICA LA PLAZA PARA LA CIUDAD Y REMARCÓ QUE “ES DE TODOS Y HAY QUE CUIDARLA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Gustavo llamó al compromiso ciudadano para resguardar el arte y todo lo que hace al patrimonio; como así también aclaró que no se permitirá la instalación de venta fija ni el tránsito de motos o bicicletas por el interior del lugar.

Respecto de la importancia de lo logrado explicó que forma parte de una mirada integral sobre los espacios públicos porque “antes la gente se tenía que ir a Corrientes porque no había lugares en condiciones, el Parque Ávalos estaba abandonado, en el Parque 2 de Febrero tampoco estaba bien, el Parque de la Democracia no tenía actividad, el Parque tiro Federal estaba tomado por la venta y la Plaza estaba toda deteriorada y con los baños cerrados que alguna organización social los manejaba y cobraba”.

En ese sentido, destacó que se recuperaron los murales y obras con artistas de Buenos Aires; por lo que se buscará evitar situaciones que deterioren el lugar: “Vamos a tratar de que no suceda que se instalen manifestantes y demás; por eso vamos a tener una fuerte presencia de la Guardia Comunitaria y con ex combatientes que nos están ayudando con silbatos para ayudar a persuadir de que no se puede subir con motos dentro de la plaza, no se puede andar en bicicleta tampoco”.

Reiterando que la Plaza 25 de Mayo no es del funcionario de turno, sino de todos los resistencianos, opinó que “el que vive cerca de la plaza muchas veces no lo termina de ver, pero que el que vive más lejos pueda acercarse a disfrutar es muy importante”.

Del mismo modo, Gustavo también fijó los lineamientos sobre la venta ambulante en el lugar; señalando que “lo primero que hay que tener en cuenta es que se puede vender de manera ambulante, si alguien vende copos de nieve y lo hace caminando está bien, porque se puede trabajar”. “Lo que no hay que hacer es equivocarse porque el vendedor ambulante no es poner una mesa o un carro y ponerse a cocinar en la plaza”, subrayó.

DETALLES DE LA OBRA

Entre los trabajos que se hicieron en la Plaza se encuentra la reubicación y creación de tres nuevos sectores de juegos para niños y niñas distribuidos según edades con juegos modernos de vanguardia e integradores, con de pisos antigolpes. Se reemplazaron los bancos actuales por 193 nuevas unidades intervenidas por artistas chaqueños, se instalaron cinco nuevos bebederos en áreas de juegos infantiles y un canil para mascotas de 190 metros cuadrados de recorrido perimetral y suelo absorbente con juegos para canes, 13 unidades de estares cubos con losetas y nuevos cestos de residuos.

Se incorporaron nuevas pérgolas, 24 unidades de nuevos diseños, reemplazando las existentes y se restauró la pérgola histórica en el sector de los artesanos. Se unificaron los canteros ubicados en las veredas perimetrales, incorporando más superficie absorbente.

Además, se modificó y refaccionó el escenario existente, proponiendo una imagen de anfiteatro de 260 metros cuadrados con 136 metros lineales de gradas para eventos varios y sector de mástil demarcado con 150 metros de losetas cribadas.

Se incorporó una plataforma para actos en el Monumento General Don José de San Martin, se construyó el acceso hacia la Loba Romana; se refaccionó la histórica Casilla de Turismo” y se optimizaron los sanitarios.

Otro de las novedades son las oficinas de la guardia urbana, paseos y jardines y centro de monitoreo, la refacción integral de retreta.

