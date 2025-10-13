Lun. Oct 13th, 2025

GRAN ÉXITO EN LA OCTAVA EDICIÓN DE LA COPA ORIGINARIA

By Redaccion 25 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

 Este domingo 12 de Octubre, en el marco del respeto a la diversidad cultural, se realizó con éxito el campeonato de fútbol «Copa Originaria» en el Club Independiente de Miraflores.
 Una vez más disfrutamos de la premiación del torneo acompañado por el coordinador del area de deportes Hernan Alegre y el secretario de desarrollo económico sostenible Sanchez Ruben dónde celebramos junto a los jugadores, equipos y el público este importante encuentro deportivo.
Los ganadores fueron:
1°  CAMPEÓN Club La 74 de miraflores
2° Sub Campeón La 94 de miraflores
3° Tercer Puesto La 112 Vivienda de J.Jose Castelli
  Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos construyendo una sociedad inclusiva y respetuosa, donde cada cultura tenga su voz.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com