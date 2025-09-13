GOBERNADORES DE PROVINCIAS UNIDAS ANUNCIARON NUEVOS ENCUENTROS: «SOMOS MÁS»

El frente Provincias Unidas – integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) – busca fortalecerse de cara a las elecciones legislativas de octubre. Tras un reciente encuentro en Río Cuarto, y en medio del nacimiento de la Mesa Federal desde Casa Rosada, los jefes provinciales anunciaron el calendario de próximas cumbres antes de la cita electoral.

Los gobernadores y el candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, estuvieron la semana pasada en la Rural cordobesa. Allí se reunieron con dirigentes del campo y después realizaron una conferencia de prensa. No estuvieron Claudio Vidal, de Santa Cruz, ni Ignacio Torres, de Chubut, que envió un video en el que anunció que los integrantes de Provincias Unidas estarán próximamente en su provincia.

Desde el nuevo frente cuestionaron tanto el modelo de Milei, que se enfoca en las finanzas pero no en la producción, como sus últimas decisiones, que incluyeron vetar los fondos para las universidades, para el Garrahan y para las provincias.

“Provincias Unidas es un nuevo frente de radicales, peronistas y de dirigentes del PRO. No es un frente que discute lo ideológico, es un frente de gestión”, en palabras de Maximiliano Pullaro, el principal socio radical de este nuevo esquema de cinco gobernadores que ayer, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, expuso su plan de acción política que tiene su primera parada el 26 de octubre.