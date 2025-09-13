GOBERNADORES DE PROVINCIAS UNIDAS ANUNCIARON NUEVOS ENCUENTROS: «SOMOS MÁS»
Provincias Unidas, el frente electoral que nuclea a seis gobernadores, lanzó su campaña en la Rural de Río Cuarto y se presentó como un proyecto que no quiere volver atrás, al país del kirchnerismo, pero que también cuestiona “la insensibilidad y la crueldad de Javier Milei”.
Ante el público, en la tercera actividad de campaña, insistió en que “lo nuevo” es Provincias Unidas y que el objetivo de la alianza es “lograr un gobierno normal en 2027”. “No vemos una buena gestión de Milei”, dijo Schiaretti ya en todo de campaña.
Ese punto parece ser el eje discursivo de acá hasta el 26 de octubre, cuando tenga que exponer su imagen ante las urnas cordobesas: “Al pueblo argentino no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”, dijo Schiaretti.