GIOVANI LO CELSO SE QUEDÓ AFUERA DEL MUNDIAL

El jugador deberá someterse a una cirugía tras el desprendimiento muscular que sufrió y, no llegará recuperado para la cita mundialista.

Finalmente, se confirmó la peor noticia para el mediocampista Giovani Lo Celso, quien sufrió un desprendimiento muscular en su pierna derecha, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo deja directamente afuera del Mundial Qatar 2022.

Así lo confirmó el Villarreal, luego del último estudio que se realizó el argentino por la lesión en el bíceps femoral, que tuvo en el partido ante el Athletic de Bilbao por la Fecha 12 de la Liga de España.

Antes de conocer el último diagnóstico, Lo Celso planeaba dejar para más adelante la cirugía y en su lugar, someterse una rehabilitación alternativa para poder participar del Mundial junto a la Selección. Incluso, Lionel Scaloni lo esperaba previo a cerrar la lista definitiva, pero finalmente consensuaron que realice una recuperación normal.

«Le dije a Lo Celso que la salud del jugador es lo primero, no vamos a tomar un riesgo que no sea normal, todo lo que sea un riesgo innecesario para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, sin ninguna duda, después pensamos en lo individual… Son chicos que han estado con nosotros desde el primer día, eso pesa, lo sentimos, pero siempre ponemos por delante el bien del equipo», expresó en ese momento Scaloni.

