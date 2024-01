GENERAL PINEDO “FALLECIO AGENTE DE POLICÍA CON SÍNTOMAS COMPATIBLE DE DENGUE”

El lamentable hecho habría ocurrido en la mañana de hoy viernes, en la ciudad de General Pinedo , el agente según declara su esposa tenia síntomas similares a Dengue , anoche le hizo suero, hoy se lo retiro y aproximadamente a las 06,00 horas fue trasladado de urgencia en remis, donde falleció.

INFORME POLICIAL

CRIA. GRAL. PINEDO FECHA: 19/01/2024. HORAS: 08:50

EXTRACTO: Ampliando anterior plantilla relacionado fallecimiento de quién en vida fuera Cabo Pol Plaza 8485. SARACHAGA ALEXIS EMANUEL, numerario de Div. Infantería Charata. Prevención se entrevistó con su concubina SOFIA ESTIGARRIVIA manifestó que el mismo se encontraba usufructuando licencia anual ordinaria año 2021 desde fecha 04/01/24, que del sábado se sentía mal con dolor de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, y que no quería ir al hospital para ser atendido por lo que la misma como es enfermera, anoche le realizó un suero limpio (sin medicamentos), y que en la fecha a horas 06:00 aprox. su concubino SARACHAGA se había retirado el suero por si solo y le empezó a faltar el aire le costaba respirar, por lo que lo trasladaban hasta este Sanatorio en remis pero el mismo se desvaneció antes de llegar e ingreso sin signos vitales el Cabo Pol plaza 8485

SARACHAGA ALEXIS EMANUEL, sup. Causa del fallecimiento «PARO CARDIO RESPIRATORIO NO TRAUMÁTICO» mismo presentaba «SINTOMAS COMPATIBLE DE DENGUE» según manifestó Dr. Manader Gabriel. información obtenida. Dicho empleado Policial no se encontraba en la lista de Personal que padecen DENGUE, de su Unidad. Se encuentra presente Crío. Mayor Cañete Chazarreta Pablo, a cargo de la DZICH. Atte. Crio. Ppal. Pol. Justo David CASTEL – Jefe De Unidad.-

Relacionado