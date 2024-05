GANÓ, GUSTÓ Y GOLEÓ: FOR EVER VENCIÓ 3-0 A ESTUDIANTES DE RIO CUARTO

El Albinegro fue mucho más que el equipo cordobés y con goles de David Valdez, Brian Nievas y Jonathan Dellarosa se llevó los tres puntos en su casa.

Chaco For Ever venció 3-0 a Estudiantes de Rio Cuarto por la 17° fecha de la Primera B Nacional. Con goles de David Valdez, Brian Nievas y Jonathan Dellarosa, el equipo de Raúl Valdez se llevó una contundente victoria para mantenerse cerca de los puestos de clasificación al Reducido.

En lo que fue una tarde muy fría por la baja temperatura del domingo, el primer tiempo costó para ambos equipos, que no lograban entrar en el partido y el juego se volvía cortado en la mitad de cancha, donde For Ever era quien intentaba proponer, pero se encontraba con una defensa rival bien parada que no daba espacios.

Crédito: Sebastián Silva.

El entrenador Raúl Valdez se encontraba suspendido por ver la roja en el último partido ante Colón en Santa Fe y vivió un partido intenso y particular, ya que se ubicó en una de las plateas arriba de los bancos y desde allí daba las indicaciones para su equipo.

Entre gritos que se mezclaban en órdenes para sus colaboradores, aliento para los jugadores y reclamos hacia la terna arbitral, el DT intentaba estar atento a cada detalle y vivía el partido frenéticamente al no poder estar al borde de la cancha.

Crédito: Sebastián Silva.

Durante el desarrollo no pasaba mucho, un remate aislado de Dellarosa fuera del área a los 20 minutos se iba cerca del palo, pero sin crear peligro para el arquero Williams Barlasina, que no tenía tanto trabajo al igual que Gastón Canuto.

En los siguientes minutos no pasó mucho, Estudiantes presionaba bien la salida de For Ever y no lo dejaba jugar limpio desde el fondo al equipo chaqueño, que le costaba conectar a sus jugadores en el mediocampo.

Recién en el minuto 40 llegaría la primera emoción del encuentro, cuando tras una pelota parada en mitad de cancha, For Ever la jugó en cortó para Gastón Novero, quien enganchó para sacarse a su marca y encaró hasta el fondo, donde sacó un gran centro al segundo palo, que primero conectóJonathan Dellarosa y se estrelló en el travesaño tras una gran volada de Barlasina.

La pelota estuvo a punto de ingresar quedando al borde de la línea del arco, pero afortunadamente allí estaba el central y capitán del equipo David Valdez, que le quedó el rebote servido para de cabeza mandarla al fondo de la red y decretar el primero del encuentro faltando 5 minutos para que termine la primera parte e irse de esta manera al descanso con la ventaja 1-0.

Crédito: Sebastián Silva.

Para el segundo tiempo, el entrenador del conjunto de Río Cuarto, Alexis Matteo, movió el banco y metió dos cambios para intentar empatar el partido y revertir la imagen de su equipo.

La dinámica no cambió, el Albinegro siguió siendo mejor y estiraría la diferencia a los 62 minutos con un golazo de Brian Nievas, que sacó un remate impresionate desde afuera del área tras capturar un rebote y dejó sin opciones a Barlasina, que nada pudo hacer ante la violencia del disparo.

Fue el 2-0 y la tranquilidad para el equipo chaqueño y para Valdez, que se abrazó con el público luego del gol. Para el volante autor del gol fue su cuarto tanto en lo que va del torneo, siendo éste quizás el mejor gol de la fecha de la Primera B Nacional.

Tras la ventaja, el director técnico chaqueño seguía insistiendo a sus jugadores que no retrocedan y mantengan la presión hacia delante. Y eso terminó dando sus frutos, ya que a los 68 minutos, For Ever agarró mal parada a la defensa cordobesa y Mathias Silvera habilitó a Dellarosa que quedó mano a mano con el arquero y tras intentar eludirlo, éste lo derrumbó el área y el árbitro marcó el inobjetable penal.

El propio delantero Dellarosa se haría cargo del momento y tomó la pelota para caminar los doce pasos. Con un remate fuerte y cruzado estampó el tercer gol del partido, que desataba la algarabía del estadio y convertía en una fiesta las tribunas que festejaban el 3-0.

Crédito: Sebastián Silva

Estudiantes no encontraba respuestas y no podía ni asomar al área chaqueña, que se mostraba en su mitad de cancha con mucha solidez y estaba más cerca de hacer el cuarto que de sufrir el descuento.

El final del partido tendría el protagonismo del árbitro Jorge Sosa, de irregular actuación, quien a los 86 minutos cuando el encuentro era tranquilo y no pasaba nada, con su característica personalidad, eligió tener su relevancia y expulsó a dos jugadores de For Ever.

La situación se dio cuando la pelota se fue afuera cerca del arco de Canuto y un jugador de Estudiantes, Luis Abraham, ex For Ever, quiso buscarla para jugar rápido. Un alcanzapelotas tomó el balón y le impidió al defensor su cometido, por lo que éste empujó al joven, generando un tumulto entre todos los jugadores que salieron a increpar la acción.

El juez Sosa se alejó del embrollo para ver la situación con los jugadores de ambos equipos discutiendo y empujandose, cuando de un momento a otro, tomó la inexplicable decisión de expulsar a Mathias Silvera, que nada había hecho para ver la sanción y Sosa, no conforme con eso, luego le sacó la segunda amarilla al defensor David Valdez para seguidamente mostrarle la tarjeta roja.

Es así que el encuentro estuvo varios minutos parado por la jugada y desató la furia generalizada en el estadio, con todos los presentes sin poder entender el accionar del árbitro, ya que ningún jugador del equipo cordobés vio siquiera una tarjeta amarilla y se veía cómo el partido se desvirtuaba a poco de culminar.

A pesar de ello, el Negro con 9 jugadores no sufrió sobresaltos y hasta pudo extender el marcador con alguna jugada más que le quedó a sus delanteros antes del final, pero cerró el resultado con un contundente 3-0 y buenas sensaciones por el gran juego mostrado.

Ahora el Albinegro se ubica en la 13° posición con 19 puntos, a 6 unidades de Atlanta, el octavo en la tabla de la Zona B y con el ultimo cupo para ingresar al Reducido. La proxima fecha los de Valdez enfrentarán a Aldosivi como visitante en Mar del Plata y buscará seguir por la senda positiva.

Crédito: Sebastián Silva

Al final del partido, Diario Chaco habló con el defensor central, David Valdez, quien se encontraba con sensaciones encontradas por su gol que abrió el camino a la goleada y la expulsión que sufrió en el final. El zaguero expresó: «En lo personal, contento por el gol, por el triunfo en casa, que para nosotros es importante. Pero con un sabor amargo y bronca por la expulsión, aunque eso es aparte».

«Hicimos un muy buen partido en todas las líneas, muy perfecto. La idea que nos transmitió el cuerpo técnico creo que la aceptamos y agarramos muy bien, así que muy contento por poder llevarnos los tres puntos«, manifestó Valdez.

En ese sentido, el defensor explicó cómo es el trabajo que vienen haciendo con el nuevo entrenador y cómo se sienten con su idea de juego: «Desde que llegó el nuevo cuerpo técnico nos sentimos bien, mejorando. Ellos vinieron con muchas ganas, ganas de volcarnos toda la información y entendemos que es un proceso, que lleva tiempo, hoy creo que vamos aceitando por ahí las ideas, los movimientos y el funcionamiento que ellos quieren«.

«Nos está faltando poder meter dos partidos seguidos. Ahora se viene un duro rival de visitante y ganar da mucha más confianza. Pero bueno, veremos el próximo cómo se da y también hay que disfrutar del triunfo que hoy logramos», agregó.

El Negro se encuentra en mitad de tabla, lejos de los puestos de descenso, pero tampoco muy cerca de la zona del Reducido. Respecto a esto y los objetivos que tienen con el plantel, Valdez señaló: «El objetivo es el reducido, eso lo tenemos todos claro. El objetivo para nosotros es mirar para arriba y seguir pensando en llegar a esos puestos».

«Sabemos que hay que seguir laburando, que vamos por buen camino, pero esto sigue. Hay muchas cosas para mejorar, tanto cuando se pierde y como ahora que se ganó, que también siempre hay algo para mejorar, así que vamos por buen camino y el equipo está para más«, cerró el capitán del conjunto chaqueño que tuvo una nueva victoria en su casa.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Fecha 17° Zona B – Torneo Carlos Timoteo Griguol | Primera B Nacional

Chaco For Ever (3) vs (0) Estudiantes de Río Cuarto

Estadio: Juan Alberto García

Árbitro: Jorge Nelson Sosa

Asistentes: Matias Coria – Federico Cuello

Formaciones:

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker, Mathías Silvera; Santiago Valenzuela, Brian Nievas, Javier Iritier; Gastón Novero, Gonzalo Lucero y Jonathan Dellarossa. DT: Raúl Valdez

Suplentes: Leandro Ledesma, Enzo Tamborelli, Agustín Bellone, Rodrigo Vélez, Daniel González, Franco Perinciolo, Alan Sombra, Genaro Rossi, Cristian Núñez

ESTUDIANTES (RC): Williams Barlasina, Nahuel Cainelli, Gaston Arturia, Marcio Gómez Pereyra, Ignacio Abraham; Francisco Romero, Jonathan Blanco, Tomás González; Mauro Valiente, Guillermo Villalba y Alan Bonansea. DT: Alexis Matteo

Suplentes: Juan Strumia, Yago De Vito, Luciano Lapetina, Maximiliano Gatani, Mauricio Tevez, Matias Rosales, Alvaro Pavon, Francisco Galván y Santiago Romero.

Incidencias:

Cambios en For Ever: 70″ Jonathan Dellarossa por Genaro Ariel Rossi, 71″ Gonzalo Lucero por Cristian Núñez y Javier Eduardo Iritier por Daniel Alberto González, 84″ Brian Nievas por Enzo Tamborelli, 85″ Gastón Novero por Franco Alejandro Perinciolo

Cambios en Estudiantes (RC): 45″ Mauro Abrahan Valiente por Maximiliano Gatani y Jonathan Blanco por Mauricio Alejandro Tévez, 57″ Alan Leonel Bonansea por Francisco Ramón Nieves Galván y Tomás González por Yago De Vito, 73″ Guillermo Gabriel Villalba por Matías Rosales

Amonestados: Valdez 34″ (CHFO), Valiente 36″ (EST), Galvan 86″ (EST)

Expulsados: Valdez y Silvera 86″» (CHFO)