GANDOLA, AUN CON COMPLICACIONES EN LA MOTO, CONTINÚA PUNTERO EN EL SUPERBIKE

Ramiro Gandola, piloto de motos de AGEM Racing, habló sobre su situación en el Circuito de Interlagos en San Pablo e invitó a la comunidad a la primera Expo Motor Show, este fin de semana, en el Parque 2 de Febrero

El piloto chaqueño Ramiro Gandola vive un buen presente liderando el campeonato de la Superbike, en Brasil. «Este fin de semana corrimos en Interlagos la segunda fecha y seguimos punteros en el campeonato. Fue un fin de semana complicado para nosotros, porque el sábado termino de ganar la SuperPole y tuve una caída, un accidente y destruí la moto. Tuvimos que rearmar toda la moto para el día domingo, se nos complicó bastante porque la moto no quedó bien y salimos a correr así. La largada fue en el primer puesto, peleé toda la carrera, venía segundo y, faltando tres vueltas, un accidente de Mauro Passarino hizo que corte la carrera y terminamos con tres vueltas menos, y finalizamos segundos”, indicó el motociclista.

Asimismo, hizo un balance de lo sucedido y los objetivos a futuro y continuó: “Teníamos la posibilidad de pelear hasta la última vuelta por la victoria. Ahora nos queda pensar en la próxima, el 7 de mayo tenemos la tercera fecha en San Pablo, también. Como yo digo, paso a paso, porque el Campeonato es muy largo, así que hay que ir muy tranquilo sumando puntos, no caerse y es lo que venimos haciendo, es una victoria, un segundo puesto. La próxima vamos a trabajar para estar ahí adelante también”.

Ante la consulta de si se puede recuperar la unidad, respondió que se la recuperó pero no quedó bien. “Hablábamos con la gente del equipo para ir viendo la posibilidad de tener otra moto de repuesto, porque no quedó bien el chasis. La moto de carrera, si es una caída fuerte, ya no sirve más, ya no dobla, ya no frena, ya no es la misma moto. Una lástima porque era una moto nueva, pero es parte de esto”.

Con respecto a los sponsors y cómo podría conseguir una moto nueva, Gandola aseguró: “Hoy tengo el apoyo provincial y hacemos un esfuerzo muy grande para poder estar presentes en cada fecha, pero tengo también el apoyo de la gente de Brasil de la AGEM Racing, que las motos son de ellos y gracias a eso puedo tener una moto nueva, que es del equipo. Porque si fuera por parte mía sería imposible, porque los costos son muy altos. Son motos que valen más de 50,000 dólares, solamente la moto, después hay que sumar equipamiento. Lo bueno de este año, es que logré estar con un equipo muy bueno y que tiene la posibilidad de poder tener otra moto”

Con respecto a su presente y futuro en Brasil, Gandola aseguró en diálogo con Radio Provincia: “Este fin de semana fue algo muy bueno. Tuvimos una reunión muy importante con la gente de Brasil, porque vamos a correr este año el mundial, en Villicum, como wild car, el único argentino. Así que esa es la posibilidad que me da estar corriendo allá, juntar todo lo que es el apoyo para poder correr el mundial, que es el sueño de siempre”.

Ante la consulta de si existe la posibilidad de tener equipo propio, Gandola sentenció que para ello debería ir a vivir a Brasil para armar eso y es complicado por cuestiones familiares.

“Estoy armando el equipo, paso a paso, tengo el equipo este año de la AGEM Racing, que es un equipo muy bueno. Es una posibilidad en los próximos años ser parte del equipo, de trabajar firmemente, y después el día de mañana ser el jefe del equipo cuando deje de correr, asi que es un trabajo a futuro a largo plazo, pero que va a ser muy bueno”.

Para cerrar, se refirió a la Pimera Expo Motor que se vivirá en Resistencia. Se realizará el sábado 15 y domingo 16, en el Parque 2 de febrero, a partir de las 17 horas. Habrá stands, motos de carrera y show de los hermanos Navarro a las 19.30, el domingo.

“La gente puede ver motos, motocross, autos, karting, van a poder subirse y sacarse fotos. Es algo muy lindo que podamos tener acá en Resistencia, tan cerca de la gente. Es algo que siempre busqué: la posibilidad de que la gente pueda ver las motos y los autos de carreras de cerca”, finalizó.

