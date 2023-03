FUI VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL Y EL PROCESO JUDICIAL ME ENSEÑÓ A SANAR

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El lunes 3 de abril, la Cámara Multifuero de Juan José Castelli dará a conocer el veredicto del juicio contra el actual presidente del Concejo Municipal de Villa Río Bermejito, Jacinto Norberto “Beto” Novak, por hechos de abuso sexual cuando se desempeñaba como intendente de esa localidad. R.S. es la sobreviviente que lo denunció en enero de 2021 y en esta nota para LITIGIO relata sus sensaciones a horas de conocer la sentencia.

Por R.S.*

El 3 de abril del 2023 será una fecha para recordar. Ese día será para reivindicar a una jovencita, para reivindicarme: fui víctima de uno de los delitos más dolorosos que existen.

Estar muerta en vida es lo que experimenté. Yo era una jovencita que vivía en un campo. Como toda campesina, aprendí a vivir de lo que mis padres vivían, del trabajo en el campo.

A mi corta edad experimenté acciones que me llevaron a someterme a todo tipo de violencia y abuso por quien en ese momento ocupaba uno de los cargos con mayor poder dentro del pueblo como es el intendente.

Fui víctima de abuso sexual y de un Estado que estuvo ausente durante muchos años. Hoy con 39 años puedo decir que no era completamente consciente de todo lo que me paso hasta que lo denuncié.

La denuncia la realicé porque pensé que podía protegerme de todos los atropellos que yo consideraba como trabajadora de prensa que no tenía que pasar, pero no sabía que, como mujer, tenía que pasar por tantas humillaciones. Tenía 14 años cuando comenzaron los abusos y pude cortar con eso hace dos años cuando realicé la denuncia.

El proceso judicial me enseñó a sanar. Sanar para vivir en libertad, vivir y dejar de ocultarme detrás de la vergüenza. Hoy sé que no fue mi culpa, que fui una víctima de un hombre que hacía todo porque podía, porque su lugar le permitía tomar por la fuerza a una menor y obligarla a vivir en vergüenza.

El lunes 3 a las 12.30 se va a dictar la sentencia. No tengo expectativas de cuantos años van a ser, nada de lo que se haga va a cambiar lo que me pasó. Lo que realmente fue sanador es haber podido hablar y que un grupo enorme de personas me acompañen a decir la verdad, eso fue realmente importante.

Deseo con todo mi corazón que ninguna mujer tenga que pasar nunca más por algo similar a lo que pasé. Y si eso no se puede evitar que exista un Estado presente que acompañe y ayude a decir lo que sucede. El silencio, la vergüenza y la culpa matan; yo sobreviví.

*Sobreviviente de abuso sexual

