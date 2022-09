«FUE UNA SITUACIÓN MUY ESTRESANTE, NI ME ENTERÉ QUE HABÍA ALGUIEN FILMANDO»: EL DESCARGO DE LA MÉDICA QUE FUE FILMADA EN EL PERRANDO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En la jornada del martes un polémico y repudiable video se viralizó en las redes sociales. En el mismo se podía ver un paciente que estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar en una sala de internación mientras los profesionales de la salud a su alrededor se reían a carcajadas.

Debido a esto, un médico y varios enfermeros fueron separados de su cargo. La directora del Hospital Perrando, Nancy Trejo, confirmó ayer que quienes participaron del video difundido por el medio MásContenidos.Net fueron identificados, sumariados y separados del Ministerio de Salud Pública.

Igualmente, hoy en declaraciones radiales habló la doctora Adriana Mónica Perroni, quien fue protagonista del video en cuestión y realizó su descargo.

«Yo estoy muy dolida con esta situación», comenzó explicando la médica en el programa radial La Mañana con Julio conducido por el periodista Julio Wajcman.

En ese sentido, continuó con su descargo: «Tengo 33 años de antigüedad en el hospital, estoy retirándome, soy miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fui la que creé la Sede de la Sociedad de Terapia Intensiva en el Perrando y la Terapia Intensiva del Perrando tiene a nivel nacional un gran prestigio».

Igualmente, la doctora Perroni aseguró que el Hospital Perrando «es mi vida, mi segunda casa, ahí se formaron mis hijos», y agregó que de todas maneras estaba de acuerdo con lo que expresó ayer la directora del Hospital Perrando. «Comparto con la doctora Trejo, fue una falta de respeto al paciente y al acto médico. En el acto médico estábamos involucrados tres médicos, uno hacía masajes cardio, yo hacía ACLC (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado) porque creo que soy la única persona acreditada en el hospital y la provincia, he dado charlas de RCP y, por supuesto, estaba involucrada«.

Sobre el momento en que trataban de reanimar al paciente, Perroni entró en detalles sobre la situación. «Estaba abocada en ese momento al masaje cardiaco, nos turnábamos con los otros dos médicos, con el enfermero que se ve al lado mío, otra persona cronometraba el tiempo y otra que había sido designada por mí se encargaba de administrar la medicación«, subrayó la profesional de la salud.

De esa manera, dijo que la situación fue «muy estresante» y que por eso no se enteró que estaba siendo filmada. «El paciente salió del paro en dos ocasiones, a la tercera no lo pudimos sacar. Para nosotros la situación fue muy estresante, yo ni me enteré que había alguien filmando, porque no me di cuenta, me entero al día siguiente cuando me voy al office de la supervisión de la enfermería a controlarme la presión porque fue una guardia muy pesada».

«Nosotros siempre nos vemos muy afectados por lo que pasa con el paciente aunque no se nos note, cada vida que está en nuestras personas lo interpretamos como si fuera la de un hijo», remarcó la médica.

Ante las críticas recibidas por el video, Perroni señaló: «Quiero que la gente sepa que ninguna de las personas involucradas en el RCP tuvo nada que ver con la falta de respeto «.

«Es muy grave de lo que se hizo, reírse de la muerte de un paciente ante el dolor de una familia que estaba esperando que nosotros le dijéramos si había sobrevivido o no, eso es terrible, demuestra falta de humanidad», aseveró.

Al ser consultada sobre la persona que filmó la secuencia que posteriormente se hizo viral, la médica volvió a insistir que no sabía que en ese momento la estaban grabando. «Yo en el momento solo me dediqué en el paciente, uno se bloquea y está en el acto médico. Todo lo que queda fuera de eso, uno no lo registra, me dedique a reanimar, ver el monitor, dar instrucciones, no lo vi, esa persona trabajaba en la terapia intensiva en ese momento, ahora no está más ahí, no sé dónde está, eso corresponde a las autoridades».

Cuando le preguntaron si había visto la grabación, Perroni dijo «lamentablemente sí«. «El lunes me entero que se hizo esa filmación, no fue hecha con fines académicos, me siento terriblemente dolida, nunca creí vivir una situación así.Pido disculpa a los familiares, quiero que se queden tranquilos. Digo lo que siempre digo, si a alguno de mis hijos les pasa algo en la vía pública tiene que ir al Perrando, es la mejor terapia de la zona y me hago cargo de lo que digo».

Sobre la persona que grabó, la médica precisó que «es un caso aislado». «Es una persona que se equivocó de profesión, que no tenía vocación, que tal vez entró pensando que tenía una salida laboral y por eso hizo enfermería. Esta chica se equivocó de profesión y tiene que ir pensando en estudiar en otra cosa», subrayó.

Para finalizar, pidió a la sociedad que dejen de viralizar el video. «Ruego que no vean el video, no hablé con la familia, espero que dejen de virilizar el video, no por mí, ni por el Perrando ni por el Ministerio de Salud, sino por la familia que es una familia muy humilde, pido a la población que no se viralice más«.

