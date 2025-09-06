FRANCO COLAPINTO TUVO UNA BUENA VUELTA Y CERRÓ 14° EN LA ÚLTIMA PRÁCTICA LIBRE DEL GRAN PREMIO DE ITALIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El argentino cerró su vuelta con 1:20.034 y quedó a 703 milésimas del líder Lando Norris. El pilarense quedó por delante de su compañero Pierre Gasly y llega con buenas sensaciones a la clasificación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que finalizó 14°.

El argentino, quien venía de terminar último en la práctica libre 2, registró una vuelta rápida de 1:20,034 y quedó a solo 703 milésimas del ganador de la sesión, Lando Norris.

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 213 milésimas a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 18° al igual que en las dos sesiones de entrenamientos anteriores.

La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

La clasificación del GP de Italia, que se corre en el “Templo de la velocidad” de Monza, comenzará a las 11.

