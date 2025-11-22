Franco Colapinto, Tras La Clasificación Para El GP De Las Vegas: «Las Peores Condiciones»

Franco Colapinto.

Franco Colapinto largará el Gran Premio de Las Vegas desde el lugar 15° de la grilla, después de una relativamente buena actuación en las rondas clasificatorias, que le permitieron superar el primer corte y estar en la Q2.

estuvo incluso por superar el segundo corte, ya que venía en una buena vuelta sobre el final tuvo un derrape y hasta estuvo a punto de chocar al pasar sobre un piano de una pista mojada en el circuito callejero del estado de Nevada. El argentino

«Creo que estaba muy cerca, más del 11°, creo”, dijo el pilarense tras las rondas de clasificación. “Fue una lástima… Toqué el piano en la última curva antes del final y tuve un gran deslizamiento, y perdí la vuelta. Creo que estábamos mejorando mucho”.

“Era simplemente muy complicado ahí afuera», añadió, señalando que “tuve mucho deslizamiento… La Q1 fue difícil, la Q2 de nuevo, mucho bloqueo, y con las líneas blancas no podés realmente tocarlas. Fue difícil ahí afuera, pero no estoy muy contento con esa última parte de la sesión», agregó.

Consultado sobre las condiciones bajo las cuales tuvo que conducir su Alpine y desde que está en la Fórmula 1, respondió: «Probablemente las peores. No fue agradable manejar hoy y creo que en general fue un día difícil para todos. Tenemos que intentar concentrarnos en mañana (por la madrugada del domingo) en seco; ojalá esté seco y podamos competir cerca de los puntos».