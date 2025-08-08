FRANCO COLAPINTO NO CORRE ESTE DOMINGO EN LA FÓRMULA 1: LOS MOTIVOS
El piloto argentino no tiene acción este domingo en la máxima categoría del automovilismo. Los motivos y cuándo vuelve a correr.
Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 el domingo 10 de agosto
Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de Fórmula 1.
El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el próximo fin de semana del 31 de agosto. Es decir, serán tres fines de semana consecutivos para preparase para su nuevo desafío.
Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras el reciente GP de Gran Hungría, la competencia se mantiene en Europa rumbo al Gran Premio de Países Bajos, que tendrá lugar el fin de semana del domingo 31 de agosto.
La nueva fecha de la Fórmula 1, que se disputará en el Circuito de Zandvoort, comenzará el viernes 29 de julio.