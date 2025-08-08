Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto, viene de un fin de semana para el olvido, con un puesto 18 en el Gran Premio de Hungría y muchas críticas para Alpine, y encima este domingo no tendrá acción de la mano del parate que tiene la Fórmula 1. El piloto argentino,, viene de un fin de semana para el olvido, con un puesto 18 en ely muchas críticas para, y encima este domingo no tendrá acción de la mano del parate que tiene la

En medio de una fuerte expectativa, el argentino no está teniendo una buena temporada en su nueva experiencia en la máxima división del automovilismo.

El pilarense viene de un fin de semana plagado de complicaciones. A las dificultades que transita por el monoplaza en sí, se le sumaron grandes demoras en las paradas, por las que incluso la escudería tuvo que dar explicaciones.

En tanto, y para malestar de los fanáticos del automovilismo, por el momento Colapinto tendrá que esperar para volver a las pistas, ya que este domingo 10 de agosto no tiene acción en la Fórmula 1 en el marco del parate del verano europeo.