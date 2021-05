FRANCISCO: «LA DESCONFIANZA EN LA POLÍTICA VIENE CUANDO SE LA CONFUNDE CON UNA EMPRESA»

El papa Francisco afirmó hoy que la raíz de la «desconfianza en la política» se da cuando «se confunde con una empresa», al tiempo que planteó que «la discusión es clave» y, en una crítica a sectores del episcopado estadounidense, mostró su rechazo a los sacerdotes que bendicen armas, al señalar que «los instrumentos de destrucción no deben ser bendecidos».

«La política es la forma más alta de la caridad. El amor es político, esto es social, para todos. Cuando falta esta universalidad del amor, la política cae, se enferma o se vuelve mala», planteó Francisco al visitar hoy la sede romana de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, que dirigen a nivel mundial los argentinos José María del Corral y Enrique Palmeyro. «Cuando me hablan de cómo está la política en el mundo, yo digo: miren dónde están las guerras, y allí está la derrota de la política. Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra está derrotada, está terminada, perdió la vocación de unidad, de armonía», criticó el pontífice.

En ese marco, al lanzar una escuela de formación política, apadrinada por Scholas y que será dirigida por el argentino Juan Maquieyra, el Papa destacó la necesidad de diálogo «incluso con opiniones diversas» ya que «la discusión es clave en la política». «Los parlamentos son claves, porque ahí se elaboran las cosas. Siempre teniendo en mente que la unidad es superior al conflicto», convocó Jorge Bergoglio.

El Papa opinó que «la política es un camino, es iniciar procesos, y no un punto de llegada. Hay que mirar donde terminará el proceso». «La desconfianza en la política viene cuando se confunde con una empresa. Se piensa ‘cuánto me da’. No, la política es caminar también si en el camino se quema el político, pero lo importante es llegar a la unidad, a la armonía», sostuvo.

En esa dirección, Francisco volvió a mostrar su rechazo a la venta de armas y aseveró que «el test sobre la honorabilidad de una nación para mi es si hacen armas para la guerra, si la riqueza la hace vendiendo armas para que otros se maten».

«Ahí veremos si una nación es moralmente sana. Me hace mal al corazón cuando veo que algunos sacerdotes bendicen armas. Los instrumentos de armas no deben ser bendecidos»; planteó luego, en una crítica implícita a sectores del episcopado estadounidense cercanos a sectores armamentistas.

Desde el edificio del barrio de Trastevere, el Papa se conectó también con jóvenes de todo el mundo, incluido un grupo de El Impenetrable, Chaco, donde Scholas trabaja en proyectos de la institución en el trabajo de prevención y recuperación de adicciones, acompañado.

Junto a los jóvenes, desde Chaco se conectó el gobernador Jorge Capitanich, quien agradeció el trabajo al pontífice. Luego, en conexión con jóvenes españoles que lo escuchaban desde el estadio del club Levante, en Valencia, el Papa destacó además la importancia de preservar «la identidad» de la persona.

El mandatario provincial agradeció a su santidad el Papa Francisco por “promover la formación sistemática de generaciones y generaciones que perdurarán con un trabajo voluntario, sostenido y coordinado”. “Estamos comprometidos a construir un mundo fraterno, de inclusión, de equidad y de justicia para todas y todos los chaqueños. Todo el pueblo de El Impenetrable le agradece por esta gran intervención que nos deja un mensaje de amor y esperanza que trasciende cualquier frontera”, concluyó a través de su cuenta de Twitter.

Y cerró: “Un trabajo en conjunto con @InfoScholas y la Universidad del Sentido para que casi 30 personas puedan acceder a una contención por problemas de consumos problemáticos”. “También recibirán formación técnica y profesional, desde carpintería hasta herrería, para el aprendizaje de oficios y contarán con infraestructura deportiva y atención primaria de la salud”, finalizó Capitanich.

«La identidad la reencontramos y la hacemos crecer en ese reencuentro con el origen. Una persona que se olvida de donde viene es una persona que amputa su historia, la selecciona o la deja perder», analizó Francisco. En ese marco, consultado sobre la importancia de una «pelota de trapo» como símbolo del fútbol de antaño, Jorge Bergoglio afirmó que «es volver al origen de que el juego era mejor que la pobreza y la riqueza».

Otro de los momentos de la extensa visita del Papa a Scholas, de más de dos horas, fue un encuentro virtual con Primeras Damas de América Latina del que participó, de forma presencial en la sede, Fabiola Yáñez, actual coordinadora del grupo ALMA, que reúne a sus pares regionales. La conexión con jóvenes de Estados Unidos, para inaugurar el denominado «capítulo Washington» de la sede que Scholas tiene en Los Ángeles, fue todo un mensaje puertas adentro del Vaticano.

La presencia de Scholas en la capital estadounidense es un paso importante para acercar a los arzobispos de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y de Washington, el cardenal Winston Gregory, representantes de las dos corrientes que conviven con tensión en la Iglesia norteamericana por el acercamiento, o no, al presidente Joe Biden. La llegada a Washington se da en momentos de tensión por la pretensión de un grupo de obispos conservadores, mayoría en la costa oeste, de negar la comunión a Biden por su postura favorable al aborto, pese a las últimas directivas vaticanas para extinguir esa pequeña rebelión que parece tener más de política que de doctrina.

Durante el encuentro, los ministros de Salud y de Educación de Italia, Roberto Speranza y Patrizio Bianchi, lanzaron un programa que las dos carteras aplicarán con Scholas para monitorear la salud emocional de los jóvenes durante la pandemia y agradecieron al Papa por «las palabras que nos han indicado el camino durante los últimos meses».

Desde la sede de Scholas, el Papa también se comunicó con jóvenes de Australia, con los que de forma virtual inauguró la primera oficina de la fundación en Oceanía, que se suma a las sedes en países como Mozambique, Japón, Colombia y Rumania y completa la presencia en los cinco continentes

Con rango pontificio desde 2015, Scholas es la síntesis de dos experiencias educativas que impulsó Jorge Bergoglio en su etapa como arzobispo porteño, Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas.

