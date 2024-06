FÓRMULA JUBILATORIA: HAY DEBATE EN DIPUTADOS Y NACIÓN ADELANTÓ QUE RECHAZARÁ LA INICIATIVA SI ES APROBADA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La oposición alcanzó este mediodía el quorum en la Cámara de Diputados para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la cual va a contramano del DNU 274/2024 que dictó en marzo el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo había reconocido el 12,5% en aquel DNU.

El kirchnerismo intentó incluir en el debate el financiamiento a las universidades y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el presidente Javier Milei, pero no consiguió los votos necesarios para su tratamiento. Estos tres temas son sensibles para el Gobierno, que busca mantener el equilibrio fiscal y sostener el superávit conseguido en los primeros meses de gestión.

En los últimos días, los contactos entre los bloques opositores se intensificaron para alcanzar un punto de acuerdo. A mediados de marzo, la oposición en Diputados no logró quórum para debatir en el recinto una nueva fórmula jubilatoria, solicitada por el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF).

Como el proyecto no tenía dictamen de comisión, se necesitaban dos tercios para habilitar su tratamiento en el recinto, una mayoría que la oposición no consiguió. En ese momento, la UCR fue determinante para que se cayera el debate, ya que, a excepción de los diputados que responden a Facundo Manes, el resto del bloque no bajó al recinto.

En los primeros días de mayo, la oposición volvió a debatir una nueva fórmula jubilatoria, esta vez en la Comisión de Presupuesto, pero UxP, la UCR y HCF no lograron unificar las propuestas. Sin acuerdo, el presidente de la UCR, Rodrigo de Loredo, uno de los radicales más dispuestos a dialogar y a ayudar al Gobierno en el Congreso, pidió una nueva sesión especial, que comenzó este martes a las 11:30.

En los últimos días, los tres bloques estuvieron negociando la propuesta y lograron el quórum que no consiguieron en los intentos anteriores. Hasta último momento, las diferencias eran mínimas, destacándose el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Mientras que el peronismo quiere que quede bajo salvaguarda de la Anses, el radicalismo y HCF se inclinan por destinarlo a las cajas jubilatorias provinciales, con las que la Nación mantiene deudas, generando un conflicto con los gobernadores.

