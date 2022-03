FOR EVER RECIBE A BELGRANO EN BUSCA DE MANTENER SU INVICTO Y SE ESPERA UN GRAN MARCO DE PÚBLICO

El Albinegro enfrentará a los cordobeses, que están punteros en la Primera Nacional. Lo transmitirá TyC Sports.

Este sábado a las 18:30 el Club Atlético Chaco For Ever recibirá a Belgrano de Córdoba por la sexta fecha de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol Argentino.

For Ever viene de ganarle a Arsenal por la Copa Argentina y clasificó por primera vez a los 16avos de final de esa competición. Además, por la Primera Nacional aún no perdió, por lo que viene por una buena senda.

Con ese buen pronóstico, For Ever intentará bajar de la punta a Belgrano de Córdoba, uno de los históricos de la categoría que mira a todos de arriba con 13 puntos, con cuatro partidos ganados y uno empatado.

El partido comenzará a las 18:30 y se espera una cancha llena, ya que los hinchas albinegros reventaron las boleterías: esperan cerca de 20.000 hinchas. Por eso, desde el club solicitaron a los chinchas que concurran con tiempo y confirmaron que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 16.

Para esta tarde, Daniel Cravero, el DT de For Ever, volverá a contar con sus titulares luego de enfrentar la Copa Argentina con equipo alternativo priorizando este encuentro. El equipo aún no fue confirmado, pero uno de los que no estará es el delantero Luciano Giménez, quien enfrenta un cuadro gripal desde el miércoles. Allí podría jugar Nicolás Trecco.

El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa y los asistentes serán Hugo Páez y Ernesto Callegari. TyC Sports transmitirá el encuentro para todo el país.

POSIBLES FORMACIONES

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín, Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello, Gonzalo Lucero, Martín Garnerone; N. Trecco. DT: Daniel Cravero.

Belgrano de Córdoba: Nahuel Losada; Sánchez o Compagnucci, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Francisco Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello, Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Relacionado