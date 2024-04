FOR EVER CONFIRMÓ LA LLEGADA DE VALDEZ A LAS FILAS DEL CLUB: ESTE MARTES SERÁ LA PRESENTACIÓN OFICIAL

«¡Bienvenidos y todos los éxitos!», expresaron desde las redes del Negro para Valdez y su equipo.

Luego de varias horas de incertidumbre, Chaco For Ever confirmó a través de sus redes sociales oficiales que el ex director técnico de Sarmiento, Raúl Valdez, estará al frente del plantel a partir del 9 de abril.

«Valdez estará acompañado por Joaquín Espíndola, como ayudante de campo y el preparador físico Richard Meyer», detallaron además desde su cuenta oficial de «X». También, integrarán el cuerpo técnico el profesor Nahuel Pintos, preparador físico alterno y Cristian Mazzon, entrenador de arqueros.

Para el técnico chaqueño de 56 años esta podría ser su primera experiencia al frente de un equipo de la Primera Nacional del fútbol argentino, lo que habría motivado su decisión de firmar con el Albinegro.

De confirmarse la noticia, Raúl Valdez volverá a For Ever después de 29 años, donde estuvo a cargo del equipo en el Torneo Argentino «A» de 1995. Además, Valdez vistió la camiseta del club como futbolista en las laureadas temporadas de 1987-88 y 1988-89 del Nacional B, siendo partícipe de uno de los planteles que consiguió el ascenso desde el Federal A.