FONTANA VOLCO EL AUTO DE SU PADRE Y HUYO: LO HABIA HURTADO

Un sujeto que viajaba junto a un amigo, dejaron el vehículo abandonado en Pasaje Alvear al 4900.

A eso de las 4.45, personal de la Comisaría Primera Fontana, llegaron hasta el lugar y hallaron recostado sobre un lateral un automóvil Chevrolet Corsa Clasicc, color blanco sin ocupantes.

Consultaron con los vecinos de la zona y dijeron que el rodado venía a alta velocidad, para luego volcar. Vieron a los ocupantes, salir del interior y huir de la zona.

Procedieron a incautar el auto y trasladarlo a la unidad, para que se inicien las investigaciones para dar con el propietario, a quien lograron localizar en el barrio 100 viviendas, siendo este un hombre de 72 años, quien comento que el auto se lo habría…

CASTELLI

POLICÍA CAMINERA DETUVO A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL

El sujeto intentó falsear su identidad, pero fue identificado gracias a la verificación en el sistema SIFCOP.

Esta tarde, efectivos de la División Patrulla Vial de Juan José Castelli, durante un control rutinario en la intersección de la Ruta Nacional N° 95 y la Ruta Provincial N° 3, en Villa Río Bermejito, identificaron a un hombre que intentó ocultar su verdadera identidad.

Tras realizar las verificaciones en el sistema “SIFCOP», se constató que el sujeto, oriundo de Buenos Aires, registraba pedido de captura y detención vigente por causas de “Supuesto robo agravado y homicidio agravado”, requerido por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento San Martín, Policía Federal Ar…

Sáenz Peña

INTENTÓ AGREDIR A EFECTIVOS TRAS DAR POSITIVO DE ALCOHOLEMIA: TERMINÓ DETENIDO

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, el conductor fue demorado por personal de la Patrulla Vial luego de arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia.

Durante un control vehicular realizado este sábado por la mañana en la calle 14 entre 31 y 33, agentes de la Patrulla Vial Sáenz Peña detuvieron la marcha de un automóvil blanco. Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el dispositivo arrojó resultado positivo.

El hombre reaccionó de forma violenta e intentó agredir al personal policial, por lo que fue reducido y trasladado. En la requisa posterior, los efectivos encontraron una navaja de 12 centímetros, la cual fue secuestrada junto al vehículo.

Finalmente, el conductor fue llevado a sanidad policial y puesto a disposición de la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.

