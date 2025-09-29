FONTANA: UNA MUJER FUE DETENIDA AL INTENTAR INGRESAR DROGA PARA UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana detuvieron a una mujer de 29 años que intentó ingresar cocaína oculta en alimentos.



El hecho ocurrió cerca de las 22:30, cuando la ciudadana se presentó en la dependencia policial para entregar alimentos a un interno alojado por causas de robo. Durante la requisa de rutina, el personal de guardia inspeccionó un pan y detectó seis envoltorios con una sustancia blanquecina.

De inmediato se dio intervención a la División Consumos Problemáticos, cuyo personal realizó la prueba de campo, determinando que se trataba de 1,1 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ante ello, la Fiscalía Antidrogas Nº 2 dispuso la aprehensión de la mujer y su notificación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

