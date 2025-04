FLORES: ATACARON CON PIEDRAS A UN COLECTIVO Y EL CHOFER TUVO QUE SER INTERNADO POR LAS HERIDAS

Un colectivo de la línea 132 fue atacado a con piedras cuando circulaba por la Avenida Rivadavia, a la altura de Carabobo, en el barrio porteño de Flores. El chofer sufrió un corte en la cara, mientras que el atacante está prófugo.

El hecho fue reportado este jueves al mediodía, a través del 911, en medio del paro convocado por la CGT, al cual el gremio de transporte UTA no se adhirió. Rápidamente, al lugar llegaron policías de la comisaría 7 C y personal del SAME.

El chofer contó a los agentes que estaba realizando su recorrido habitual, cuando de repente un hombre se puso a la par del colectivo y tiró un cascote contra la puerta, lo que hizo estallar los vidrios.

Después, cuando quiso acelerar, el atacante lanzó otra piedra hacia la ventanilla del lado del conductor. De esta forma, el chofer resultó herido. Según el SAME, tenía varios cortes en la cara y los brazos, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Piñero.

Por otro lado, explicaron que los pasajeros que estaban arriba de la unidad no sufrieron lesiones y tampoco tuvieron que ser asistidos por personal médico en el lugar.

En cuanto al agresor, desde la Policía de la Ciudad están tomando testimonios y revisando las cámaras de seguridad para intentar identificarlo. Hasta el cierre de esta nota, permanece prófugo.