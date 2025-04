CONDENARON A 33 AÑOS DE PRISIÓN AL HOMBRE QUE MATÓ A PUÑALADAS A LA ARGENTINA FLORENCIA ARANGUREN EN BUZIOS

Carlos José de França fue condenado a 33 años de cárcel por el crimen de Florencia Aranguren, la argentina que salió a pasear su perro en Buzios y fue encontrada muerta horas después en diciembre de 2023.

El Fórum da Comarca de Armaçao dos Buzios comunicó este miércoles por la noche que un jurado popular encontró culpable al brasileño de 32 años.

El juicio comenzó este miércoles y duró apenas una jornada. Fueron ocho testigos los que declararon, entre ellos estaban los familiares de la víctima, los policías y el dueño del hotel en el que se hospedaba el acusado.

Entre los diferentes testimonios que pasaron, el dueño del hotel declaró que había visto a Carlos José de França lavando ropa con sangre y repitiendo la frase “no lo voy a hacer más”.

Los familiares de la víctima que viajaron a Brasil para presenciar el juicio señalaron que el acusado “dijo mentiras que no tenían conexión con las pruebas o los testigos”. “No podía explicar por qué estaba su ADN en las uñas de Florencia”, dijo a Clarín Roberto, el cuñado de la víctima.

Las últimas palabras de De França antes de que el jurado popular leyera el veredicto causaron estupor entre los allegados a la víctima.

“Yo no fui, no la conozco. Me atacaron, me quisieron robar”, dijo, pese a que no se pudo probar su testimonio.

En Buenos Aires, familiares y amigos de Florencia se reunieron frente a la Embajada de Brasil, en el edificio de Cancillería, en Cerrito al 1300, para exigir justicia por el crimen de la joven.

Cómo fue el crimen de Florencia Aranguren

Florencia Aranguren viajó a Buzios el 2 de diciembre de 2023 con la idea de quedarse a vivir. Apenas cuatro días después de haber llegado a la ciudad brasileña, fue asesinada a puñaladas.

El cuerpo de la mujer de 31 años fue encontrado por un vecino en un sendero cerca de la playa. Muy cerca estaba su perro, atado y con manchas de sangre.

Unos minutos después del hallazgo del cuerpo, la policía vio a un hombre lavándose las manos con la intención de sacarse manchas.

Por este motivo, el sospechoso fue detenido y llevado hacia la escena del crimen. Cuando llegaron al lugar, la mascota de la víctima reaccionó violentamente cuando lo vio.

Además, la imagen de Carlos José de França, quien tenía antecedentes penales, quedó registrada por las cámaras de seguridad cerca de la playa José Goncalves, por donde había pasado la mujer con su perro.

Con esos primeros indicios, se lo dejó detenido y finalmente en las últimas horas fue condenado.