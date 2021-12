FLORENCIA PEÑA: “VIVÍ CON UN ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO PORQUE CREÍ QUE ME MORÍA”

Con su cuchara de 15 centímetros –porque según declara “siempre fui de cuchara larga”– revuelve el café y una reflexión con algo de autocompasión y mucho de orgullo. “Nunca tuve un guía, un inspirador o un tutor que me animase a ponerle acción a mis deseos”. Dice haber sentido la determinación innegociable de cantar y bailar –como modo de expresión para toda la vida– por primera vez a los siete años, y “colgada de una valla durante un día entero para audicionar en Festilindo”. Y nada le importaba. “Por eso es que pude dedicarme al humor –analiza– porque no me señalo inquisidora, porque no me inhibo con la mirada de nadie, ni siquiera con la mía. Me divierto. Esa es la esencia del ser libre”.

Afuera, el empoderamiento femenino aún no era ni siquiera una utopía. En casa, la idea de ser actriz “casi inmoral” y tanta autodeterminación, “una amenaza inminente”. Es así que al ser elegida entre 825 postulantes, el padre de Peña –de los primeros ingenieros en sistemas del país– “cargando tantos miedos ancestrales” reaccionó pasmado: “¡Norma, ¿y ahora qué hacemos con esto?!”. Desde entonces, como indica: “La libertad, para mí, fue una búsqueda solitaria, dolorosa y angustiante. Siempre tuve una cabeza que no condecía con los espacios que iba habitando. Mi adolescencia fue, por lo menos, tormentosa”.

Dice no saber de qué va un reencuentro de ex compañeras, por citar solo un ejemplo al dar cuenta del peso de la responsabilidad que la popularidad de Nosotros y los otros (1989) o Son de Diez (1992) traía consigo. Aunque es algo que, asegura, “volvería a elegir en mil vidas más”. El verdadero dark side del éxito fue el maltrato. “Sufrí mucho el bullying”, revela. “Era un bicho raro en un colegio religioso, alemán y elitista. Ser amiga de Florencia Peña, la de los 45 puntos de rating, era denigrante. Los recreos se hacían insoportables. “Imaginate a una sex symbol muy precoz intentando atravesar el patio… El murmullo, los gritos y las burlas al entrar a las aulas era terrible”, relata.

“Claro que nunca fui pasiva”, explica. “Pero lo tomaba impávida, porque estaba convencida de que ese era el precio que debía pagar. Como si tuviese que resignarme a ese martirio para lavar la culpa por haber encontrado mi deseo tan temprano”. En ese contexto hasta su debut sexual fue catastrófico. “Tenía 14 años y mucha confianza en una amiga que me jugó sucio. Se enteraron todos, incluso mis viejos”, recuerda. “Me sentí manchada. Estigmatizada. Culpable”, suma. A propósito subraya el hecho de que nadie jamás le había hablado del goce y que fue criada, como muchas otras tantas “princesas”, ignorando que no existen las primeras veces perfectas y “que el sexo no es solemnidad ni solo la consecuencia del amor”. Concluye que haber vivido ese tránsito en silencio, le dio “coraje, carácter y templanza por siempre”.

Para los 19 ya había “huido” de su casa “por incomprensión de dos padres que, hasta el día de hoy, jamás dejarían de ejercitar el entendimiento”. Así se compró su primer departamento en Las Cañitas, el que había sido de Ricardo Darín (por insistencia de Susana Giménez, quien alguna vez le contó que “iba juntando lo que él dejaba por ahí hasta pagarlo”). Dice que esa casa, que le costó 50 mil dólares más de lo que había en su cuenta, reflejaba el caos de su cabeza. Vivió como “una acumuladora”. Debió vender su auto para comer y caminaba quilómetros con tal de que la gente no la viese en colectivo. “Ya había decidido mi camino colgada en aquella valla. Ahora estaba eligiendo, de la forma más cruda, más consciente, armar una vida alrededor de la actriz. Y demostrándome a mí y al mundo que podría hacerlo”, reflexiona.

A propósito de su adolescencia, surge en la conversación un hecho repudiable que el tiempo disfrazó de anécdota hasta hace 10 años. “Sufrí un abuso sexual en el trabajo”, confirma hoy llamándolo como se debe. “Yo tenía 17. Él era un compañero de elenco en el teatro. Y me tocaba. Me tocaba las tetas. Me tocaba abajo. Me tocaba”, recuerda. “Fue acoso sistemático que naturalicé, tal vez, por el hecho de ser tetona. Analizándolo ahora, creo que fue por eso que me operé”, suelta. “No porque mis lolas fuesen grandes y molestas sino porque ya no me bancaba la carga sexual. Me hacían sentir culpable de las cosas que me pasaban ahí, de las que me decían en la calle. Quería aniquilar al símbolo sexual en el que me había convertido”.