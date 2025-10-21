Finlandia: más de 50 vehículos protagonizaron un choque múltiple

Un brutal choque múltiple paralizó el tránsito en la localidad finlandesa de Renkomäki. Las condiciones extremas de clima —niebla espesa y una capa de hielo sobre el asfalto— provocaron una colisión en cadena que involucró a más de 50 vehículos, entre ellos patrulleros y ambulancias. Doce personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave.

El siniestro ocurrió en plena autopista, cuando una densa niebla redujo la visibilidad a niveles críticos. Los conductores comenzaron a frenar de manera repentina, sin advertir la presencia de una capa de hielo que cubría completamente la ruta. En cuestión de segundos, los autos comenzaron a chocar unos contra otros en un efecto dominó que se extendió a lo largo de varios cientos de metros.

De acuerdo con los reportes oficiales, la situación se agravó cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, ya que los vehículos policiales y las ambulancias que acudían a asistir a las víctimas también terminaron involucrados en la colisión. “Las condiciones meteorológicas fueron determinantes”, admitieron las autoridades, que destacaron que la niebla se mantuvo densa durante varios kilómetros.

El saldo inicial arrojó dos heridos de gravedad y diez con lesiones leves. Los servicios de rescate trabajaron durante horas para liberar a los ocupantes atrapados entre los vehículos y despejar la zona. La autopista permaneció cerrada en ambas direcciones mientras se realizaban las tareas de asistencia y limpieza.

El centro de mando policial calificó el episodio como un caso de “clima Konginkangas”, en alusión a la tragedia ocurrida en 2004 cuando un ómnibus y un camión chocaron bajo condiciones meteorológicas similares, dejando 23 víctimas fatales. En esta oportunidad, la temperatura había subido repentinamente desde valores bajo cero, lo que generó una peligrosa capa de hielo negro invisible al ojo humano. En varios tramos, la visibilidad era prácticamente nula y la niebla aparecía y desaparecía de manera repentina.