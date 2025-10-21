FINLANDIA: MÁS DE 50 VEHÍCULOS PROTAGONIZARON UN CHOQUE MÚLTIPLE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El accidente ocurrió en la localidad de Renkomäki y dejó doce heridos, dos de ellos de gravedad. Patrulleros y ambulancias también quedaron atrapados en la colisión.
El impresionante accidente, registrado en video por automovilistas que lograron detenerse a tiempo, volvió a exponer la vulnerabilidad de las rutas del norte europeo ante los cambios bruscos de temperatura y la falta de visibilidad.