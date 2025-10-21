Eduardo Vázquez, condenado por el femicidio de Wanda Taddei, podría tener salidas transitorias

exbaterista de Callejeros Eduardo Vázquez, que fue condenado a 18 años de prisión en 2012 por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei, podría recibir el beneficio de las salidas transitorias del penal de Ezeiza si prospera el pedido de su defensa. Eldel penal de Ezeiza si prospera el pedido de su defensa.

Jorge Taddei, el padre de la víctima, confirmó este martes que el juez de ejecución penal N°3, Axel López, hizo lugar al pedido de la representación de Vázquez y ahora el exbaterista de Callejeros pasaría a un período de prueba previo a que se le otorque el beneficio.

Eduardo Vázquez fue condenado en 2012 por el crimen que cometió en febrero de 2010, cuando roció con alcohol y prendió fuego a Wanda Taddei en el contexto de un ataque frente a sus dos hijos en su casa del barrio porteño de Mataderos.

debate de la inclusión de la violencia de género como agravante en las causas por homicidios perpetrados por hombres contra sus parejas. La víctima agonizó durante días en el hospital Santojanni con el 50% del cuerpo quemado y falleció sin recuperar el conocimiento. Su femicidio se convirtió en un caso clave para el

En junio de 2012, los padres de Wanda Taddei presenciaron la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 de la Ciudad de Buenos Aires en el que se condenó a Vázquez a 18 años de prisión delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta.