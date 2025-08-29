FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO EN PAMPA ALMIRÓN

El día más esperado finalmente llegó y estuvo acompañado por la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer.

Todos compartieron una maravillosa tarde junto a los niños del paraje, quienes disfrutaron decastillos inflables,talleres de pintura,sorteos,los infaltables picaditos de fútbol y una deliciosachocolatada con torta