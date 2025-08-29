FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO EN PAMPA ALMIRÓN
Los festejos por el Día del Niño se trasladaron a un nuevo paraje. En esta oportunidad, el equipo de diversión llegó hasta Pampa Almirón, donde más de 60 niños esperaban con entusiasmo para celebrar su día.
El día más esperado finalmente llegó y estuvo acompañado por la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer.
Todos compartieron una maravillosa tarde junto a los niños del paraje, quienes disfrutaron de castillos inflables, talleres de pintura, sorteos, los infaltables picaditos de fútbol y una deliciosa chocolatada con torta .
El Municipio de Juan José Castelli reafirma así su compromiso con la niñez, generando espacios de recreación, inclusión y alegría para todos los chicos y chicas